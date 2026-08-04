Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de gobierno y edil 'popular', se marcha del Ayuntamiento y deja la política

La portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación Pública Estratégica y portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles (PP), se marcha del Ayuntamiento de Málaga y deja la política.

Así lo han confirmado fuentes municipales, que han señalado que la marcha del Ayuntamiento y, por tanto, la renuncia de la número dos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, será en septiembre.

La también primera teniente de alcalde, Elisa Pérez de Siles, toma la decisión de marcharse, a pocos meses de las elecciones municipales, para empezar a trabajar en el sector privado.

Elisa Pérez de Siles durante el pasado mandato fue concejala del Área de Comercio, Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación y Compras, así como concejala delegada del distrito municipal de Bailén Miraflores, y también portavoz del grupo municipal del PP.

Asimismo, de 2015 a 2019 fue concejala del Área de Deporte y Juventud, y concejala delegada del distrito municipal de Bailén Miraflores, así como edil de Comercio, Vía Pública y promoción Empresarial y del Empleo desde abril de 2018 hasta el fin del mandato en junio de 2019.

De igual modo, en el Ayuntamiento, en anteriores mandatos, ha desempeñado en su trayectoria también otras funciones como concejala delegada de los distritos de Campanillas y Bailén Miraflores, viceportavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento y directora de las juntas de distrito de Campanillas, donde arrancó en 2008, y Bailén Miraflores.