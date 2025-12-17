Emasa activa la contratación del mantenimiento de la red de pozos que abastecen a la ciudad de Málaga

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), va a sacar a concurso el servicio de operación, mantenimiento y conservación de toda la infraestructura que permite la captación subterránea de agua bruta procedente de pozos y su bombeo hacia la red principal, desde donde es transportada hasta la estación potabilizadora de El Atabal.

El consejo de administración de la entidad dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental tiene previsto aprobar este viernes el inicio del procedimiento de licitación de este contrato, que incluye el sistema de 16 pozos de Aljaima y Fahala que se han venido activando de forma progresiva desde junio de 2023 ante la situación de sequía, así como los cinco del tramo final del río Guadalhorce --dos en Perales y tres en Puente del Rey-- que están siendo rehabilitados, además de las correspondientes elevaciones asociadas a estas captaciones.

A través de esta infraestructura se persigue reducir el consumo de agua procedente de los embalses, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de 339.264 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución inicial de un año, prorrogable por otros tres años más.

Tal y como recogen los pliegos, la empresa que resulte adjudicataria deberá asumir el mantenimiento de los equipos electromecánicos y de los equipamientos de automatismos, medida y telecontrol, así como de los circuitos hidráulicos; además de tomar muestras periódicas del agua para controlar su calidad bajo supervisión del personal técnico de Emasa, realizar tareas de apoyo al Área de Mantenimiento de la empresa municipal para la reparación de equipos e instalaciones y contar con un servicio de asistencia en caso de emergencia por averías urgentes fuera de los horarios de operación y mantenimiento.

Además, el consejo de administración llevará a aprobación el expediente de contratación de un sistema dinámico de adquisición para el suministro de materiales eléctricos, por un presupuesto de 1,2 millones de euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de cuatro años, mediante procedimiento restringido.

A través de este contrato se persigue garantizar la disposición de materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos de distribución de energía de las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).