Emasa culmina el plan de digitalización en los procesos del ciclo integral del agua en Málaga tras invertir 9,4 millones

Archivo - Vehículo de la Empresa Municipal de Aguas Emasa. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ha completado la ejecución de un plan que está permitiendo acelerar el proceso de transformación digital que abarca a todas las fases del ciclo integral del agua, con una inversión de 9,4 millones de euros.

El objetivo es mejorar la eficiencia de los sistemas de tratamiento y transporte para optimizar los recursos hídricos disponibles, fomentar el aprovechamiento de fuentes alternativas y reducir los costes de producción, han informado desde el Consistorio en una nota.

El Proyecto de Mejora de la Digitalización del Ciclo Integral del Agua se puso en marcha a finales de 2024 y contemplaba la ejecución de 26 actuaciones relacionadas con la gestión del agua, incluyendo la monitorización de infraestructuras, la digitalización de redes de abastecimiento y saneamiento, la telelectura de contadores, la mejora de los sistemas de depuración, la reutilización del agua regenerada, la optimización energética y el refuerzo de la ciberseguridad.

El presupuesto total es de 9.415.792,53 euros, de los que 7.904.987,14 han sido financiados con fondos europeos Next Generation correspondientes a la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de digitalización del ciclo urbano del agua gestionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que se presentó Emasa con la colaboración del Área de Economía, Hacienda y Gestión de Fondos de la UE.

Las actuaciones incluidas en el proyecto tienen como finalidad mejorar el conocimiento y control de las infraestructuras del ciclo integral del agua, facilitar la toma de decisiones mediante el uso de información en tiempo real, optimizar la gestión de los recursos hídricos y adaptar los sistemas a los nuevos requisitos tecnológicos, ambientales y normativos.

A lo largo de los últimos meses, Emasa ha impulsado acciones en todos los ámbitos del proyecto dentro de los plazos establecidos en el programa (próximo 30 de junio).

Entre ellas destacan la implantación de sistemas de telelectura y monitorización inteligente de redes, la mejora del control de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, la modernización de los sistemas de supervisión y control de las estaciones depuradoras y la incorporación de herramientas de inteligencia operacional.

También el desarrollo de modelos digitales de las redes hidráulicas y la puesta en marcha de nuevos sistemas de ciberseguridad industrial y de protección de los sistemas de información.

Asimismo, el proyecto ha permitido avanzar en la planificación y adaptación a los nuevos retos normativos mediante la elaboración de distintos instrumentos de planificación y gestión, entre ellos el Plan de Actuación en Situaciones de Sequía, el Plan Sanitario del Agua, el Plan Integral de Gestión de Sistemas de Saneamiento y diversos estudios relacionados con la reutilización del agua regenerada y la optimización de las infraestructuras hidráulicas.

Junto a ello, se han desarrollado actuaciones orientadas a incrementar la transparencia y mejorar la relación con la ciudadanía, como la implantación de nuevos sistemas de telelectura y el desarrollo de un Portal de Datos Abiertos, que facilitará el acceso público a información relacionada con la gestión del agua.