Empresas malagueñas analizan las posibilidades de la IA para reducir la siniestralidad laboral

Presentación de la jornada 'Datos, IA y prevención: nuevas formas de anticipar riesgos en la Empresa'. - CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA (CEM)

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y CaixaBank han analizado este lunes las posibilidades de la Inteligencia Artificial y el análisis de datos para anticipar riesgos laborales y mejorar la seguridad de los empleados en sus puestos de trabajo durante una jornada celebrada en el Campus Mare Nostrum de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en Málaga.

El encuentro, con el título 'Datos, IA y prevención: nuevas formas de anticipar riesgos en la empresa', ha puesto el foco, según indica CEM en un comunicado, en "herramientas como el análisis de datos en tiempo real, la visión artificial, los dispositivos conectados y los modelos predictivos, que pueden contribuir a detectar situaciones de riesgo, identificar patrones a partir de accidentes e incidentes, adaptar la formación preventiva a las circunstancias de cada puesto y facilitar el trabajo de los profesionales especializados".

Durante la apertura han intervenido el vicerrector de Operaciones y decano de la Facultad de Salud y Deporte de UAX Mare Nostrum, Rafael Ceballos; el presidente de CEM y CEA, Javier González de Lara, y el director territorial de Andalucía de CaixaBank, Juan Ignacio Zafra.

González de Lara ha defendido que "la innovación tecnológica puede contribuir a avanzar hacia una prevención más eficaz y con mayor capacidad para anticiparse a los riesgos".

El presidente de CEM ha incidido asimismo en que la incorporación de nuevas herramientas no debe sustituir el criterio profesional ni la experiencia de quienes trabajan en prevención, sino "proporcionarles más información para detectar situaciones de riesgo y adoptar decisiones", ha insistido.

En este sentido, ha reclamado abordar la siniestralidad laboral "con rigor", analizando las distintas tipologías de accidentes y sus causas. "Si queremos revertir el problema de la siniestralidad, debemos analizar con rigor las distintas tipologías de accidentes que se producen y sus causas", ha afirmado, antes de defender que la prevención es una responsabilidad compartida entre empresas, trabajadores, administraciones y sociedad.

En la misma línea, Zafra ha defendido que el uso de estas tecnologías debe mantener a las personas en el centro de las decisiones. "El problema no es la tecnología, sino el uso que hacemos de ella", ha señalado, destacando la necesidad de "darle humanidad a la tecnología" cuando se aplica a ámbitos relacionados con los riesgos laborales.

BIG DATA PARA DESARROLLAR MODELOS PREVENTIVOS

Tras la apertura institucional, el director de Innovación de Vitaly, Joan Carles Aguilar, ha ofrecido la ponencia 'El Paradigma AI-First: Hacia una Prevención Líquida e Inteligente en Tiempo Real', centrada en las posibilidades de la IA y el análisis de grandes paquetes de datos para desarrollar modelos preventivos con mayor capacidad de anticipación.

La jornada se ha completado con una mesa redonda empresarial y académica moderada por el responsable del Departamento de Servicios a Empresas de CEM, Félix Infante, donde se ha abordado aplicaciones concretas de la IA, el uso de datos para mejorar la capacidad predictiva de las empresas y los retos asociados a la incorporación responsable de estas herramientas en la prevención de riesgos laborales.

En la mesa han participado María Teresa López Cid, de Desarrollo Comercial Wealth Management y Banca de Empresas de VidaCaixa; Alejandro González, CEO y fundador de Taalentfy; José Ignacio Peláez, catedrático de Ciencias de la Computación e investigador en Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga, y Rafael Saucedo, jefe de estudios del Grado en Business Analytics y del Máster en Big Data de UAX.