La enérgica voz de Tom Jones, protagonista de una nueva velada musical en el Starlite Occident de Marbella

MARBELLA (MÁLAGA), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El popular cantante galés Tom Jones protagoniza este próximo lunes, 10 de julio, una nueva velada musical del festival Starlite Occident, que tiene lugar en Marbella (Málaga). La enérgica voz del cantante, actor y personalidad de la televisión británica sonará en el auditorio de la cantera de Nagüeles.

Con una destacada carrera que abarca más de seis décadas, Tom Jones sigue manteniendo su popularidad en todo el mundo, cautivando al público con su eterna discografía de canciones de éxito, su talento perdurable y su carisma.

Aunque es conocido por éxitos como 'Delilah', 'Green, green, grass of home', 'What's new pussycat' y el tema de James Bond 'Thunderball', el Tigre de Gales sigue recibiendo algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes como 'Surrounded by time', 'Long lost suitcase', 'Spirit in the room' y 'Praise & Blame'.

Tom Jones ha consolidado su lugar en la historia de la música como uno de los artistas de mayor éxito de todos los tiempos, atravesando épocas y géneros musicales, superando las diferencias de clase y atrayendo a todos los géneros y edades, a la corriente dominante y a la vanguardia.

El cantante, que presenta en Marbella sus grandes éxitos de ayer y de hoy, ha alcanzado un muy destacado y predominante estatus en el mundo de la música y su legado perdurará, sin duda, durante generaciones.