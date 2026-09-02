Enrique Colilles, nuevo delegado de Cesur en Málaga. - CESUR

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha anunciado el nombramiento de Enrique Colilles como nuevo delegado en Málaga, con lo que pretenden reforzar su estrategia de presencia territorial y "su compromiso con el impulso económico del Sur de España".

Así lo han asegurado en una nota en la que han indicado que la provincia de Málaga se ha consolidado como uno de los polos económicos "más dinámicos del sur de España, con un tejido empresarial en expansión y una creciente proyección internacional".

Con este nombramiento, Cesur refuerza su "interlocución directa en un territorio clave, ampliando su capacidad para acompañar a los sectores productivos, promover alianzas estratégicas y apoyar iniciativas que generen empleo de calidad y atraigan inversión", han indicado.

Enrique Colilles es CEO de Montosa, empresa "líder" en la Axarquía malagueña y referente europeo en producción y exportación de aguacates, mangos y guacamole fresco. Con más de 40 años de trayectoria y presencia en más de 30 países, esta empresa se ha convertido en un ejemplo de innovación, internacionalización y crecimiento sostenido.

Además, Colilles es presidente del Consejo Europeo del Pistacho y consejero ejecutivo de Treemond, "aportando una visión estratégica que abarca tanto el sector agroalimentario como el desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas a la sostenibilidad y la transformación del sector primario".

Su experiencia se complementa con su labor previa como miembro de la Junta Directiva de Cesur, desde donde ha contribuido activamente a la consolidación de la entidad.

"La trayectoria de Enrique Colilles y su profundo conocimiento del tejido empresarial malagueño lo convierten en un aliado estratégico para Cesur. Su liderazgo y compromiso serán fundamentales para impulsar proyectos que fortalezcan la competitividad y el desarrollo económico de Málaga y del conjunto del Sur de España", ha destacado el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Fernando Seco.

La incorporación de Colilles permitirá a Cesur, que agrupa a más de 270 empresas, andaluzas y extremeñas, socialmente responsables que buscan la excelencia, "reforzar su capacidad para respaldar los objetivos de sus asociados, estrechar alianzas e impulsar iniciativas tractoras que eleven la competitividad, la innovación y la cohesión territorial en todo el sur de España".