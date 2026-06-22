Enrique y Napi reivindican la viñeta como ejercicio de libertad y pensamiento crítico en los Premios Elgar

Enrique y Napi reivindican la viñeta como un ejercicio de libertad y pensamiento crítico en los Premios Elgar - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enrique Pérez Penedo (Enrique) ha recibido el VII Premio Nacional Elgar de Viñetas Periodísticas a la Trayectoria Profesional, un certamen organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la Fundación Manuel Alcántara, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank. En esta edición también ha sido distinguido José Manuel Álvarez Crespo (Napi), galardonado en la categoría de Mejor Viñeta 2025 por El filtrador, publicada el 14 de mayo en Diari de Tarragona.

La séptima edición de los Premios Elgar, celebrada en La Térmica ante medio centenar de asistentes, ha servido para reivindicar la viñeta periodística como una herramienta de opinión capaz de interpretar la actualidad, fomentar el pensamiento crítico y ejercer la libertad de expresión.

Ambos galardonados han coincidido en destacar la dificultad de condensar asuntos complejos en una sola imagen sin renunciar al ingenio, la ironía y la capacidad de provocar reflexión.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha reiterado el apoyo de la institución a un género periodístico que "invita al pensamiento crítico, algo especialmente necesario en el momento actual".

Salado ha destacado la dificultad de transmitir con aparente sencillez asuntos complejos mediante una viñeta y defendió la necesidad de proteger la libertad e independencia de los profesionales de la información. "Una sociedad democrática necesita periodistas libres, y los viñetistas son un magnífico ejemplo de cómo la opinión y la creatividad contribuyen a enriquecer el debate público", ha agregado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, ha destacado la importancia de la viñeta periodística, "sin duda uno de los géneros de opinión más efectivos", por su capacidad para comunicar ideas complejas de forma accesible y fomentar la reflexión sobre cuestiones sociales.

De igual modo, Blanco ha subrayado que los viñetistas son "profesionales comprometidos que buscan crear opinión" y puso como ejemplo la obra ganadora de Napi, El filtrador, una sátira sobre las filtraciones y los mensajes agresivos en redes sociales que, mediante una potente metáfora visual, alerta sobre la creciente normalización de este tipo de comunicación y sus efectos en la sociedad.

Asimismo, ha defendido la viñeta como un ejercicio de libertad de expresión que enriquece el panorama periodístico y contribuye al debate público.

El presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, ha incidido en el prestigio alcanzado por unos premios "únicos en España" y ha agradecido la implicación de la familia de Elgar en la conservación y difusión de su legado. También Pedraza ha subrayado que la calidad y prestigio de los galardonados contribuyen a reforzar el reconocimiento nacional del certamen.

Por su parte, el director de Área de CaixaBank en Málaga, Jesús Cabrera, ha recordado su afición a las viñetas desde la infancia y destacó el valor intelectual que hay detrás de este género periodístico. "Detrás de lo que parece un simple dibujo hay análisis, inteligencia y una mirada crítica sobre la actualidad", al tiempo que ha reivindicado la importancia de preservar espacios para la libertad de expresión.

REFLEXIÓN SOBRE EL OFICIO

Tras la entrega de los premios tuvo lugar un coloquio moderado por la periodista Ana Barreales, miembro de la junta directiva de la APM, en el que los premiados reflexionaron sobre la evolución del oficio y los desafíos a los que se enfrentan hoy los humoristas gráficos.

Napi agradeció el reconocimiento con una intervención cargada de humor y referencias a las afinidades entre Tarragona y Málaga. El autor de El filtrador explicó que la viñeta surgió de un juego de ideas entre las filtraciones del caso del entonces Fiscal General del Estado y la figura del afilador, y reivindicó el humor como una herramienta para interpretar la actualidad. También reflexionó sobre la evolución del oficio y señaló que, si antes el censor era el editor del periódico, hoy ese papel lo ejerce de forma inmediata el conjunto del público a través de las redes sociales.

Por su parte, Enrique mostró su satisfacción por recibir un premio a toda una trayectoria profesional y destacó la influencia que tuvo Elgar en sus inicios como dibujante. "Llevo 54 años viviendo del chiste como algunos políticos", dijo.

El humorista defendió la función crítica de la viñeta periodística, llamada a señalar contradicciones y fomentar la reflexión, y advirtió de las dificultades que encuentran hoy los autores para expresarse con libertad ante las críticas que pueden suscitar determinados temas. También consideró que la inteligencia artificial aún está lejos de reproducir elementos esenciales del humor gráfico como la ironía o el ingenio.

En esta edición se han presentado 60 trabajos procedentes de distintos puntos de España. El jurado ha estado integrado por Sandra Barrionuevo, periodista del Teatro Romano y vocal de la Asociación de la Prensa de Málaga; Juan Alberto Soler, pintor y restaurador del Museo Thyssen, en representación de la Fundación Manuel Alcántara; Óscar Álvarez, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales Andalucía de CaixaBank; Pedro Bosquet, director general de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga; David Pintor y Carlos López (Pinto & Chinto), ganadores de la pasada edición en la categoría Mejor Viñeta; y Pachi Idígoras, ganador de la II edición de los Premios Elgar en la categoría Trayectoria Profesional.

Los premios, que cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank, distinguen cada año la excelencia de la viñeta periodística y la aportación de sus autores a la interpretación de la realidad desde el humor, la reflexión y el compromiso con la libertad de expresión.

Con estos premios, la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara reafirman "su compromiso con la defensa y promoción de la viñeta periodística, un género de opinión que, a través de la síntesis gráfica y el ingenio, continúa ofreciendo una interpretación singular y valiosa de la realidad".