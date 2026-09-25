Policía Nacional pone en marcha en Málaga capital el Plan Costa del Sol contra la delincuencia organizada y común

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Costa del Sol para combatir el crimen organizado y la delincuencia común desplegado por la Policía Nacional ya está operativo en Málaga capital desde esta pasada noche en la que se han establecido controles policiales en distintos puntos de la ciudad.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado que "este plan operativo trae consigo un incremento del número de agentes de la Policía Nacional que prestará servicio habitual en la capital malagueña con el propósito de combatir el crimen organizado y la delincuencia común".

En un comunicado, Salas ha recordado que "para este objetivo, efectivos adscritos a la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción en distintas dependencias policiales de Andalucía Oriental, además de Guías Caninos y Medios Aéreos, reforzarán los servicios que presta la Brigada Local de Seguridad Ciudadana".

El subdelegado ha recalcado el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico a través de este Plan Costa del Sol, al que se une el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, y una "apuesta por reforzar" las plantillas de las FCSE que ha supuesto desde 2018 el incremento en 1.000 efectivos de la Policía Nacional en la provincia después de que en las dos legislaturas anteriores la Policía Nacional perdiera casi 400 policías nacionales en la provincia.

A efectos prácticos, el Plan Costa del Sol de Málaga capital va a suponer "una mayor presencia policial uniformada en la vía pública en la ciudad", han indicado desde la Subdelegación.

Se incrementarán los controles a vehículos y personas, con dispositivos aleatorios en horarios y emplazamientos alternativos, para aumentar el factor sorpresa; desplegándose las unidades por lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en zonas comerciales y de ocio, sin olvidar, además, los filtros que la Policía llevará a cabo en urbanizaciones residenciales.

Según han detallado, el plan incluye dispositivos operativos específicos, diseñados para minimizar la proliferación de las infracciones penales en la época del año de mayor asistencia de turistas a la localidad, con un objetivo principal de "reducir el impacto de la delincuencia común y la criminalidad organizada, detectando e impidiendo los movimientos de quienes integran tales entramados, incautando efectos como armas y sustancias estupefacientes, o controlando las zonas consideradas más sensibles como zonas de ocio y urbanizaciones residenciales".