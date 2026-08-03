El entrenador del Málaga CF, pregonero de la Feria: "Es un orgullo tremendo, mi agradecimiento siempre será eterno"

1108747.1.260.149.20260803135353 El entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes, posa junto al cartel anunciador de la Feria de Málaga 2026 tras ser nombrado su pregonero. A 3 de agosto de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes, ha asegurado este lunes que "es un orgullo tremendo" ser el pregonero de la Feria de Málaga 2026 y ha subrayado que el "agradecimiento siempre será eterno".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, ha recibido este lunes al pregonero de la Feria 2026, el entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes, al que se le ha hecho entrega del nombramiento como pregonero.

Durante el acto, Funes ha agradecido a Málaga "todo el apoyo que me ha mostrado estos días" y también al regidor y a la Corporación. "Es un orgullo tremendo", ha subrayado.

Ha asegurado que "en este tiempo he recibido mucho cariño por parte de nuestra afición, por parte de nuestro público, que es a quien nos debemos" y con el pregón "sentí que la dimensión ya era mucho más grande".

"Mi agradecimiento siempre será eterno, es un orgullo poder formar parte de este pregón porque ya no era solo recibir el agradecimiento de nuestra afición, se hacía extensible a la ciudad y eso llevaba a una dimensión bien distinta", ha valorado.

Por tanto, ha insistido en que es "un auténtico honor poder formar parte de este pregón", agradeciendo, de nuevo, a quienes lo han hecho posible".

Cuestionado por el pregón, Funes ha adelantado que ha ido esbozando algunas ideas que tiene en la cabeza y, sin dar muchos detalles, ha dejado claro que "estoy aquí en representación del Club y a mis jugadores se lo dije, que estaba muy agradecido, es un momento creo que voy a recordar toda mi vida".

"Es justo reconocer que probablemente esta situación que me lleva a estar aquí es gracias a ellos; gracias al Club, gracias a nuestros jugadores y espero representarlos de la mejor manera y que los malagueños podamos disfrutar mucho ese día", ha apostillado.

Por otro lado, ha explicado que cuando recibió la noticia de ser pregonero la primera reacción fue de "asombro y de agradecimiento". "Cuando nos pusimos en contacto, la verdad que sientes un orgullo tremendo. Al principio, en ese compás de los primeros segundos, da vértigo porque lo primero que se me vino a la cabeza eran las personas que yo recordaba que ya habían estado antes haciendo el pregón", ha explicado.

Y luego, ha continuado, "son momentos únicos y entendí que era un gesto de agradecimiento de la ciudad" y "con toda la responsabilidad y con el orgullo de poder formar parte del pregón, sí que entendí que era el momento de asumir esa responsabilidad".

"Como digo siempre, y hago extensible no solo al fútbol sino a casi todas las cosas que hago, es que creo que es una situación que es para que la podamos disfrutar todos y que sea una vivencia que se recuerde con mucho cariño", ha añadido.

Cabe recordar que el alcalde anunció el pasado 26 de julio que el técnico del Málaga CF será el pregonero de la Feria de Málaga de este año. La cita será la noche del primer sábado de la Feria, el 15 de agosto, momentos antes del tradicional alumbrado del Real de Cortijo de Torres. Juan Francisco Funes se dirigirá a los malagueños en un escenario que se instala delante de la portada principal de la Feria.

DE LA TORRE: "ES EL HOMBRE DEL MILAGRO"

Por su parte, el alcalde ha dicho que hay una "especial expectación" con el pregonero, que, además, "no es, digamos, una decisión muy personal, sino justamente fruto también de la opinión de los malagueños".

De la Torre ha recordado que Funes es la segunda vez que acude al Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, donde ha tenido lugar la rueda de prensa, siendo la primera la celebración del ascenso. "Y obviamente tiene que ver este nombramiento con esa simpatía, respaldo, conectividad de Juanfra con el público de Málaga", precisando, además, que "no solamente con los que son aficionados, que son muchísimos malaguistas, sino con todos los malagueños".

"A todos, querido Juanfran, sean o no sean aficionados al fútbol, les llena de orgullo y satisfacción y valoran enormemente que Málaga esté en Primera División", ha dicho De la Torre, que ha incidido en que Málaga es "una ciudad de primera, lo decimos de verdad, de corazón, en muchos aspectos, también en fútbol quiere ser de primera".

"Este es el hombre del milagro, yo no digo que sea solo él, habrá más gente", pero "el hombre que fue designado entrenador en noviembre del año pasado y que en un partido, el 23 de noviembre, ante el Mirandés fue capaz de motivar a los jugadores para que ese día empezara una inflexión que iba para abajo, estábamos ya en descenso prácticamente, y conseguir que hubiera nueve partidos seguidos sin perder y luego ganar los partidos suficientes para llegar a los play-off y tener un resultado en play-off tan brillante, tan contundente... he aquí, aquí está Juanfran Funes", ha afirmado.

De igual modo, el regidor, que ha agradecido al entrenador que haya aceptado ser pregonero, ha valorado la trayectoria del club y del técnico, al tiempo que ha incidido en que "la forma de trabajar ya solo es secreto de él, sus cualidades, formas de entender a los jugadores, formarlos, motivarlos, educarles, entenderles, hacer que se diviertan jugando sobre todo cuando se gana, todo eso forma parte de esa trayectoria".

GRATITUD Y RECONOCIMIENTO INFINITOS

En suma, ha dicho el regidor, "estamos muy contentos con que aceptaras, vieras que es algo que te puede también motivar, algo que te permite conectar también con la afición y con todos".

Por último, De la Torre ha dicho a Funes que contemple este nombramiento como "un signo, una muestra de gratitud, de reconocimiento a lo que habéis hecho, simbolizado en él, lo que se ha hecho por todo un equipo, que sabe trabajar en equipo, que eso es fundamental tratando de que el juego al final tenga resultados".

"Si además sirve de estímulo para que en Primera empecemos con más fuerza, fenomenal también. Pero es, sobre todo mirando al pasado y al presente: gratitud y reconocimiento infinito", ha valorado De la Torre, que ha destacado que "no sabes lo importante que es para Málaga estar en primera en fútbol, igual que estamos en primera en otras muchas cosas. Gracias de corazón", ha concluido De la Torre.

Durante el acto, se ha mantenido un encuentro con los representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria: San Miguel y El Corte Inglés. En concreto, han asistido el responsable de Marketing Clientes de Mahou San Miguel, Miguel de Hoyos, y el delegado regional de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero.

Juan Francisco Funes, técnico del Málaga CF que arrancó muy joven su carrera como entrenador en su tierra natal, Loja (Granada). Posteriormente, acumuló experiencia en El Palo en el Grupo 9 de Tercera División, antes de iniciar su periplo en el Club en las filas del Atlético Malagueño en el curso 2020/21.

En el segundo equipo blanquiazul formó y dio salida a numerosos canteranos que debutaron y se consolidaron en el Málaga CF, además de disputar los playoffs de ascenso en todas las temporadas que estuvo en el banquillo formando tándem con Francis Bravo.

En la temporada 2024/25, como campeón de grupo, logró subir de categoría a Segunda Federación. Ya en la 2025/26, tras la no continuidad de Sergio Pellicer, 'asciende' al primer equipo para asumir el cargo de entrenador desde la 15 jornada de La Liga Hypermotion.

En los dos tercios restantes del curso, clasifica al Málaga para el playoff de ascenso a Primera con un fútbol y resultados extraordinarios, logrando subir al equipo de manera brillante a La Liga EA Sports.