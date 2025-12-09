Ernesto Alba critica que Moreno "entrega la sanidad y la vivienda a los especuladores"

El candidato de IU Andalucía Ernesto Alba; la responsable de organización de IU Málaga, Victoria Morales; y el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo Moral, entre otros, tras mantener un encuentro de trabajo con plataformas sanitarias. - IU

ARDALES (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El candidato de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretario general del PCA, Ernesto Alba, ha mantenido una reunión con la Plataforma Sanitaria Zona Norte de Antequera en la localidad malagueña de Ardales junto a alcaldes y militantes de Izquierda Unida para advertir de que, "mientras el presidente andaluz presume de gestión, miles de vecinos en la comarca del Guadalhorce y Antequera sufren un sálvese quien pueda en el acceso a la sanidad, la vivienda y la educación, cada vez más en manos de intereses privados".

Alba, tras mantener una reunión, ha señalado que "mientras que Moreno va celebrando a bombo y platillo y con mucha propaganda lo que él denomina el buen estado de la sanidad en Andalucía y del acceso de los jóvenes a una vivienda, la realidad es totalmente distinta, como podemos comprobar en el pueblo de Ardales, en la comarca de Guadalhorce o a la de Antequera para comprobar que hay otra Andalucía que él no conoce y que debiera pisar un poco más".

Para Alba, "los andaluces y las andaluzas en las partes del interior de Andalucía viven en el sálvese quien pueda, es decir, si tienes dinero podrás acceder a la sanidad o a una vivienda, y si no tienes dinero, pues te quedarás completamente atrás".

"Esta es la situación en la que se encuentran miles de malagueños y malagueñas en sus distintos pueblos, en Ardales, en Teba, en Alameda, en Campillos, en Humilladero, etcétera, y mientras esto ocurre, Moreno Bonilla celebra por todo lo alto una gestión que para nada está siendo beneficiosa. Lo que está en juego son las vidas de muchos andaluces y de andaluzas", ha subrayado.

Por último, ha incidido en que "la sanidad, la vivienda, o la educación, están quedando actualmente en manos de especuladores. Especuladores que vienen a enriquecerse con lo que es de todas y de todos gracias a que Moreno les está dando la llave de todas y de todos, la llave de Andalucía a esos especuladores para que se enriquezcan y hagan negocio de lo que es lo común como nuestros servicios públicos".

A la reunión han acudido, entre otros, el alcalde de la localidad, Juan Alberto Moral; los alcaldes de Alameda y Teba, José García y Cristóbal , respectivamente; el coordinador comarcal de IU Antequera, Jorge Segura; y la responsable del Área Interna de IU Málaga, Victoria Morales, entre otros.