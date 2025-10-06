El secretario general del PCA, Ernesto Alba, presenta su candidatura en las primarias de IU para presidir la Junta

El secretario general del PCA, Ernesto Alba, presenta su candidatura en las primarias de IU a las elecciones a la Junta de Andalucía - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha presentado su candidatura en el marco de las primarias internas de Izquierda Unida (IU) para las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, realizando un llamamiento a la unidad de la izquierda frente al avance de la extrema derecha.

Así lo ha dado a conocer este lunes en Málaga, ciudad donde vive, y desde donde ha dicho: "Represento una candidatura que se nutre de una reflexión política que veníamos haciendo desde la organización desde hace tiempo con tres elementos clave", en referencia a abrir un debate en la izquierda andaluza, llevar un proyecto político "bajo el brazo" y abrir "una gran esperanza en Andalucía y si puede ser también, para el resto del país".

Alba ha puesto en valor la labor del Gobierno de España, "el más progresista de la historia reciente de nuestro país", lo que ha achacado a la "unidad de distintas fuerzas de izquierda, que ha hecho cosas muy importantes", y en este sentido se ha referido al ingreso mínimo vital, a la reforma laboral, a aumentar el salario mínimo, o a haber gestionado una pandemia en los momentos más complicados.

"Nuestra propia fuerza política Izquierda Unida desde dentro del Gobierno ha empujado en todo momento para que los sectores más perjudicados siempre por las crisis, los sectores más vulnerables hayan tenido capacidad en estos años para tirar hacia delante y aumentar el derecho y mejorar de alguna forma su calidad de vida", ha valorado.

CONTRA EL AUGE DE LA EXTREMA DERECHA

En este punto, ha aludido a la que ha definido como "triste realidad", ante la que ha dicho que la izquierda debe reflexionar: "La extrema derecha nos está comiendo la tostada", ha manifestado, a la vez que ha destacado que "--la extrema derecha-- está convenciendo a los sectores que cobran menos de 1.200 euros al mes".

Así, pues ha criticado cómo la derecha y la extrema derecha están convenciendo a sectores populares con discursos que dividen a la sociedad: "Eso se está viendo ya en los barrios, en los pueblos que estamos viendo cómo está calando el discurso del odio del penúltimo contra el último o del pobre contra el pobre".

A su juicio, los partidos de derecha y extrema derecha "están poniendo como enemigo al inmigrante y no son capaces en ningún momento de tener la poca vergüenza de señalar verdaderamente a los verdaderos enemigos de nuestro pueblo que son los sinvergüenzas especuladores que vienen a quedarse con todo y que nos están haciendo que suban los precios tanto en las viviendas, en la comida, como en todo", ha criticado, a la vez que ha dicho que "están convirtiendo Andalucía en la ley de la selva", y que "si tienes dinero estás protegido, pero si no, esto es sálvese quien pueda".

ACCIÓN DE LA IZQUIERDA

Al hilo de estas reflexiones, el líder de IU y del PCA ha hecho un ejercicio de crítica: "la realidad es que algo no estamos haciendo bien. La izquierda no está haciendo algo bien. La izquierda tiene que dejar de mirarse el ombligo y la izquierda tiene que dejar de pelearse entre nosotras y nosotros y dedicarse más a entrar en los barrios y estar entre la gente. La que dice representar y la que dice defender. La izquierda necesita abrir el foco.

Y ha dicho que la razón de ser de esa estrategia política de la izquierda es el hecho de que "la extrema derecha y la derecha están sembrando en nuestra sociedad una semilla a través de los discursos del odio, a través de los discursos individualistas y a través de los discursos del sálvese quien pueda. En ese sentido la izquierda tenemos que buscar una nueva forma para comunicar mejor y para conectar con nuestro pueblo".

Ha apelado al hecho de que las posiciones políticas de las personas "nacen del corazón, nacen de los valores, de cómo las personas construimos nuestro sentido común. Y ahí la derecha lo ha leído bien y está entrando y está percutiendo en reventar nuestros valores: los valores de la solidaridad, de la amistad, del compañerismo, de la tolerancia, de lo que es de todas, de lo que es de todos, de lo común, del amor al prójimo. Están reventando nuestros vínculos de comunidad", ha sentenciado.

El candidato de IU ha hecho un llamamiento a que el debate de la izquierda esté "integrado en los barrios, con la que gente que convivimos en el día a día. Los partidos políticos solos no podemos con esto".

"Yo no vengo aquí como salvador de la izquierda, no quiero decir eso. Hoy en día ningún candidato, ninguna candidata por sí solo es capaz de ponerse enfrente de la amenaza que tenemos de la extrema derecha. En ese sentido vengo con humildad, pero vengo subido en hombros de gigantes", ha expuesto.

Y tras alabar a "nuestra gente", Alba también ha tenido un recuerdo para el exlíder histórico de IU, Julio Anguita, y para "el espíritu de Julio Anguita", que ha dicho "lo queremos poner encima de la mesa en este momento para concretarlo en un proyecto político para Andalucía".

El candidato ha hecho un llamamiento final a la movilización, y ha dicho que "es el momento de los peones, es el momento de lo colectivo frente a lo individual", y ha pedido a los militantes de IU en particular, y a las personas de izquierda en general que no tengan miedo, y a que no caigan en la desidia ni en la resignación: "Somos capaces de demostrar que queremos una Andalucía con dignidad y no solamente para sobrevivir".

"Nos ponemos desde hoy manos a la obra, hay tiempo y las urnas están vacías, pero solamente con el trabajo colectivo y la unión desde abajo del pueblo andaluz seremos capaces de frenar lo que se nos viene por delante", ha dicho.

Finalmente, y tras incidir en que "debemos juntarnos todas y todos" y comprometerse a recorrer cada rincón de Andalucía, ha dicho que va a abrir un proceso político "desde abajo, sin estrellas fugaces", poniendo el protagonismo en la gente, con el objetivo de "ganar Andalucía".