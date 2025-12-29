Ernie, el pequeño gorila nacido en Bioparc Fuengirola, cumple un mes - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Enrie, la cría de gorila occidental de llanura (Gorilla gorilla gorilla) nacida el pasado 29 de noviembre en Bioparc Fuengirola (Málaga), cumple un mes.

Desde su nacimiento, Enrie ha evolucionado de "forma excelente, mostrando un desarrollo saludable, fuerza y una conexión profunda con su madre, Wefa".

Así, según ha indicado Bioparc Fuengirola en un comunicado, durante estas primeras semanas, Ernie se mantiene muy unido al regazo de Wefa, donde pasa la mayor parte del tiempo en un entorno cálido y seguro. Este contacto continuo es fundamental en esta etapa tan temprana de su vida, ya que en los gorilas recién nacidos, los vínculos madre-cría se establecen de forma muy intensa, manteniéndose el bebé aferrado al cuerpo de su madre y amamantando con regularidad, lo cual favorece tanto su nutrición como su bienestar emocional.

En estado natural, las crías de gorila suelen permanecer con su madre prácticamente sin separarse durante varios meses antes de empezar a explorar de manera más autónoma.

Wefa cuida de Enrie de forma ejemplar: la protege, la acuna y responde a sus necesidades con ternura y atención constante. Esta respuesta materna tan dedicada es típica en gorilas. Los estudios científicos muestran que las madres gorilas desempeñan un papel central en el desarrollo social y físico de las crías durante sus primeros meses de vida, fortaleciendo un vínculo que será clave para su aprendizaje y futura independencia.

Por otro lado, han destacado que la presencia de Ernie no solo representa una enorme alegría para el equipo técnico y visitantes de Bioparc Fuengirola, sino también un símbolo de esperanza para la conservación de una especie catalogada en peligro crítico de extinción. Su llegada contribuye al enriquecimiento social del grupo familiar de gorilas que convive en el parque, un grupo estable y cohesionado compuesto por adultos y otros individuos que comparten dinámicas sociales propias de estos grandes simios.

La incorporación de una nueva cría aporta múltiples beneficios al grupo, ya que, entre otros, refuerza las interacciones sociales entre los miembros, estimula comportamientos naturales de cuidados y aprendizaje, y fortalece la cohesión de la manada.

En los gorilas, las nuevas crías favorecen también la transmisión de comportamientos culturales y sociales de una generación a otra, aspectos clave en el enriquecimiento ambiental y etológico en cautividad.

Desde la llegada de su primer grupo de gorilas en 2004, Bioparc Fuengirola ha mantenido un firme compromiso con la conservación del gorila de llanura occidental, consolidándose como un centro de referencia en Europa.

Tras años de experiencia y mejora continua en bienestar animal, el parque fue designado para acoger un grupo reproductor dentro del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), logrando hitos como el nacimiento de Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía, y ahora el de Ernie. Esta labor resulta clave en un contexto crítico, ya que el gorila de llanura occidental está catalogado por la UICN como 'En Peligro Crítico de Extinción', amenazado principalmente por la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Cada nacimiento supone un paso fundamental para la supervivencia futura de la especie.