El espacio expositivo de Diputación de Málaga acoge una muestra de arte y artesanía creada por mayores de la provincia. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge desde este jueves una muestra de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia. La exposición, que se puede visitar hasta el 31 de octubre, reúne 60 piezas de 38 autores.

Durante la inauguración de 'Arte Mayor', el diputado de Mayores, José Santaolalla, ha recordado que esta exposición se enmarca en las más de 250 actividades que el ente provincial ha programado durante el 14 Mes del Mayor.

Este programa se inauguró este pasado miércoles con la tradicional gala homenaje a las personas centenarias de la provincia, y que se celebrará durante todo octubre con encuentros comarcales, actividades como el concurso de talentos 'La Mayor Estrella', desfiles, exposiciones, visitas culturales, conciertos o talleres en los que participarán más de 3.200 personas de municipios de menos de 20.000 habitantes.

El diputado también ha explicado que muchas de las obras de la muestra han sido creadas en los Talleres de Ocio y Tiempo Libre que la Diputación organiza en los 86 municipios de menos de 20.000 habitantes y en 24 pedanías.

Los creadores que exponen sus obras proceden de los municipios de Benamargosa, Colmenar, Periana, Riogordo, Almargen, Jubrique, Benarrabá, Benalauría, Totalán, Cómpeta, Árchez, Archidona, Villanueva de Algaidas, Canillas de Aceituno, Pizarra, Frigiliana, Cútar, Arenas, Mollina, El Borge y Estación de Gaucín-El Colmenar (Cortes de la Frontera).

En estos talleres, los mayores de 65 años pueden participar en actividades deportivas, caminatas y talleres de alfabetización mediática, de imagen personal, de costura, de pintura o de manualidades. En los tres últimos se han creado muchas de las piezas que se exponen, como pinturas creadas con diferentes técnicas, cerámica, bordados, crochet o punto de cruz.

En los talleres de costura se han elaborado también prendas como trajes típicos de la provincia y mantones de Manila, algunos de los cuales se pueden ver en la exposición. Todas estas prendas se exhibirán en los desfiles Mayores de la Costura que se celebrarán en Archidona y Benamargosa.

La exposición 'Arte Mayor', de entrada gratuita, está abierta al público de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.