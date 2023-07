Espadas (PSOE-A): "la ultraderechización del PP en España tiene nombre y apellido: Juanma Moreno y Elías Bendodo"

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado que "la ultraderechización del PP en el conjunto del territorio de España también tiene nombre y apellido: Juanma Moreno y Elías Bendodo", y lo ha contextualizado en que el Gobierno andaluz fue el primero al que el PP llegó con el apoyo de Vox en 2019.

Así se ha pronunciado Espadas este lunes en Málaga durante la presentación de las candidaturas del PSOE al Congreso de los Diputados y al Senado en las próximas elecciones generales del 23J por esta provincia, que encabezan Mari Nieves Ramírez y Rafael Granados respectivamente, y junto al secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez.

Para Espadas, el actual escenario "está viciado por una forma de entender la política que es la del acoso, el derribo y el desgaste o la eliminación del adversario político. Esta forma de entender la política ya la hemos vivido en nuestro país en otros momentos y es la que la derecha suele poner en marcha cuando no está en el poder, cuando no tiene el gobierno bajo su responsabilidad".

Como ejemplo de esta forma de actuar, Espadas ha puesto al coordinador general del PP y número uno al Congreso por la provincia de Málaga, Elías Bendodo, y ha asegurado que su código ético se resume en la frase: "el fin justifica los medios. No hay ninguna línea que no se pueda trasladar".

Ha dicho de Bendodo que, para ocupar el poder, "da igual mentir, da igual difamar, da igual hacer de la política algo sucio de manera permanente e incluso convertirse en el más malo de la película", a la vez que ha criticado que el coordinador general de los 'populares' se convierta en "ese personaje que entiende la política como lo más zafio, sucio, sencillamente para que cada vez más haya personas, ciudadanos, que se alejan de la política porque sencillamente les abochorna escuchar de qué se habla o qué es lo que se dicen los políticos unos a otros".

Ha añadido que ahora, en el conjunto de España el PP utiliza las "mismas estrategias que valieron para el PP de Andalucía", y en este contexto ha dicho que la ultraderechización del PP en España lleva por nombre Elías Bendodo y Juanma Moreno "que fueron en este caso el primer gobierno al que el PP accedió como consecuencia del voto de la ultraderecha, de la extrema derecha de Vox".

En contraposición a ello, Espadas ha dicho que el PSOE trabaja en política "porque queremos dignificar la política como el mecanismo para transformar la vida de la gente, para mejorar las expectativas y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos". "Para destruir ya tenemos al señor Bendodo y a las políticas de la derecha que sólo piensan en desalojar al que los ciudadanos han votado para sencillamente ocupar ese espacio, por la forma y manera que sea", ha añadido.

DEBATES Y "OCULTACIÓN" DE PROPUESTAS Y PACTOS

El líder de los socialistas andaluces, que ha defendido que debatir es "la mejor forma de hacer valer tus ideas", ha criticado que la derecha "no quiere debatir porque no quiere contar sus propuestas".

También ha criticado del líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que "alguien que quiere ser presidente del gobierno de España no está dispuesto a debatir tantas veces como hagan falta, sino sólo una y cuanto más corto mejor, con la alternativa que no es otra que la del partido socialista", a la vez que ha apelado a que los ciudadanos reflexionen al respecto.

Ha dicho que el hecho de no querer debatir "ya dice algo respecto a sus capacidades, su transparencia y sus proyectos, sino que además y de manera deliberada, oculta realmente cuáles son sus propuestas, y sobre todo, sus pactos y sus alianzas con la extrema derecha para gobernar este país".

Tras decir que al PSOE le ha caracterizado "la lealtad institucional y la lealtad con la sociedad española" durante la pandemia, ha criticado que el PP votó "sistemáticamente que no a todas las iniciativas para sacar a este país adelante", entre las que ha incluido la reforma laboral, la subida del SMI o actualizar las pensiones.

Espadas ha dicho que todas estas iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez han convertido a España "en referencia en la Unión Europea, de la mejor socialdemocracia europea, la que se caracteriza por proteger y consolidar un estado del bienestar, pero haciendo que la economía funcione".

"Hemos conseguido que sea la locomotora económica de Europa. Y no porque lo digan los socialistas o lo digamos nosotros, porque lo dice la Unión Europea, que es independiente y objetiva, no tiene que agradar a nadie ni estar en elecciones. Lo dicen las instituciones europeas, los bancos centrales europeos, lo dicen en definitiva la economía y las estadísticas que cada día vemos", ha dicho, apuntando que "somos la economía que más crece en Europa, que mejor contiene los precios y por tanto la inflación en Europa".

Espadas también ha dicho que el líder de los 'populares' "no sólo no cuenta sus propuestas sino que se desdice de lo que han sido las posiciones de la derecha en estos cuatro años". "¿Cómo es posible que nos quedemos sencillamente igual cuando escuchamos al líder de la oposición en un foro económico que sustancialmente la reforma laboral ha sido muy positiva para este país, y que por tanto él no la va a derogar. Mire usted, la reforma laboral tiene nombre y apellido, se llama Pedro Sánchez y un gobierno socialista".

"Y lo dice ahora con la boca chica y entonces ¿por qué votó en contra el PP?", se ha preguntado Espadas, que también ha apelado a Núñez Feijóo a que se pronuncie a favor o en contra de la revalorización de las pensiones: "Que lo diga claro. Porque votó en contra".

"EL PP ABRE LA PUERTA A LO PEOR DE ESPAÑA"

Juan Espadas ha dicho que el modelo de sociedad del PP se resume en "apropiarse del concepto de país, de la patria, de España, para contraponerla a los que ellos entienden que no defienden España. Unos y otros, las dos Españas", y frente a ello ha dicho que los socialistas "llevamos toda la democracia trabajando para construir una España, la mejor España", y de ella ha dicho que la quieren "incluyente y en la que cabemos todos, Desde el respeto, la tolerancia y la convivencia se construye país".

Ha contrapuesto la postura de su partido frente a "la división o el antagonismo, y no digamos ya, desde la promoción del odio o los pactos con fuerzas políticas como la extrema derecha con las que el PP está abriendo las puertas a la peor España. A la España de blanco y negro y Nodo, o la España que intentaba en un 600 abrirse paso del furgón de cola en donde lo había dejado la derecha de este país durante 40 años".

"Somos ciudadanos mayores de edad y la derecha y el Partido Popular, en muchas ocasiones, demasiadas, nos falta el respeto a la inteligencia colectiva. Hablemos de verdad de lo que importa y decidamos el rumbo que quiere nuestro país para los próximos cuatro años. Si es así y lo hacemos de manera reflexiva, sea lo que sea lo que decidamos, aceptaremos", ha concluido.