España celebra el preacuerdo en Airbus que es "motor tractor de todo el sector aeronáutico y auxiliar"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en declaraciones a los periodistas en Ronda (Málaga). - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha celebrado el preacuerdo en Airbus para desbloquear el conflicto laboral y ha destacado que esta compañía "no solo genera miles de empleos directos e indirectos, sino que es un motor tractor de todo el sector aeronáutico y del sector auxiliar".

Así, España ha señalado que ante el alcance que tiene Airbus "es muy importante que haya una paz laboral, una estabilidad que permita que Andalucía siga siendo un polo industrial, aeronáutico de referencia internacional".

Por tanto, en declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Ronda, la consejera ha dicho que en el Gobierno andaluz se alegran "profundamente" de dicho preacuerdo, que ha calificado de "buena noticia".