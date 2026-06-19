España dice que su "apuesta y corazón" está con el Málaga CF, pero "será un fin de semana de primera para Andalucía"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en funciones, Carolina España, atiende a los medios en Fuengirola (Málaga) - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

FUENGIROLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en funciones, Carolina España, se ha referido este viernes al partido que disputarán el Málaga y el Almería, donde se juegan el ascenso, y ha asegurado que su "apuesta y corazón" está con Málaga, aunque, sí o sí, ha dicho, "será un fin de semana de primera para Andalucía".

Así lo ha señalado España, que junto con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, y la alcaldesa de Fuengirola (Málaga), ha visitado el puerto deportivo del municipio.

"Soy del Málaga y mi apuesta y mi corazón está con Málaga, lógicamente, y lo que quiero es que el Málaga gane, que ascienda a primera, se lo merece", ha dicho, aunque, no obstante, ha asegurado que "es un buen fin de semana para el fútbol andaluz": "Será un fin de semana de primera para Andalucía sí o sí y eso también es importante".

En cualquier caso, ha sostenido, "ya si gana el Málaga y el que asciende es el Málaga yo ya me vuelvo loca del todo". "Así que ¡vamos, Málaga!", ha concluido.