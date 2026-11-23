La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía del PP andaluz, Carolina España, durante una visita a la empresa Lord Drake Kustoms, situada en Vélez-Málaga. - PP DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y presidenta del Consejo Asesor y coordinadora de Economía del PP andaluz, Carolina España, ha destacado este lunes 22 las medidas impulsadas por el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, en Andalucía, un cambio que "queremos que también se produzca en España" y ha señalado la necesidad de "poner fin a los escándalos, las mentiras, la corrupción y la falta de funcionamiento de los servicios públicos".

Así lo ha puesto de manifiesto durante una visita a la empresa Lord Drake Kustoms, situada en Vélez-Málaga y especializada en el diseño, transformación y personalización de motocicletas exclusivas a medida, donde ha advertido de que "el país no puede aguantar cuatro años más de sanchismo" y ha pedido a los ciudadanos que voten a Alberto Núñez Feijóo, porque "la llave del cambio está en las urnas".

Así, la dirigente popular ha valorado a los emprendedores, los empresarios, las pymes y los autónomos, "a los que hay que acompañar y ayudar". "La empresa Lord Drake Kustoms transforma motos y nosotros en Andalucía hemos hecho una transformación de la mano de Juanma Moreno, creando un entorno de estabilidad y certidumbre, con presupuestos y seguridad jurídica; y, sobre todo, con ocho bajadas de impuestos para dejar más dinero en el bolsillo de los andaluces, tal y como recoge Alberto Núñez Feijóo en su programa electoral", ha explicado.

"Habrá bajada de impuestos para todos, porque en este país estamos asfixiados. Es el momento de mayor asfixia fiscal y cuando peor funcionan los servicios públicos. Con Feijóo habrá bajada del IRPF, mientras que los autónomos no tendrán que pagar la cuota el primer año, además de no declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros", ha explicado España.

Además, ha aludido a la bajada del IVA de la luz, de la vivienda y al IVA cero de los productos básicos, al tiempo que que ha lamentado que España lleve cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, "en Andalucía cada año tenemos presupuestos, con casi 842 millones de euros para Málaga en las cuentas de 2027, de los que más de 46 millones van a venir a la Axarquía", ha especificado.

Frente a esto, ha criticado "la sequía inversora por parte del Gobierno de España", cuestionando qué ocurre con la desaladora que prometió el Gobierno en el año 2023 o con las mejoras de la A-7". Por tanto, ha añadido que desde la formación quieren "que la transformación que se ha llevado a cabo en Andalucía se produzca también en España, y eso solo se consigue votando al Partido Popular", ha concluido.