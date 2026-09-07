Una especialista del Hospital Vithas Xanit de Málaga participa en un programa de formación a jóvenes médicos en Etiopía

La doctora Nina Oehler, especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vithas Xanit Internacional, durante las jornadas de formación en el St. Paul's Hospital Millennium Medical College de Addis Abeba (Etiopía) - VITHAS

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La doctora Nina Oehler, especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Vithas Xanit Internacional, en Benalmádena (Málaga), ha participado como docente en un programa de formación impulsado por la World Endoscopy Organization (WEO) en el St. Paul's Hospital Millennium Medical College de Addis Abeba (Etiopía), uno de los principales centros sanitarios y de formación médica del país.

Esta iniciativa forma parte de la colaboración que la WEO mantiene desde hace años con el hospital etíope para apoyar de manera sostenible la formación de jóvenes gastroenterólogos y contribuir al desarrollo de la atención endoscópica en la región.

El programa ha combinado sesiones teóricas, entrenamiento práctico y realización de procedimientos supervisados, en estrecha colaboración con médicos y personal de enfermería del centro, han indicado a través de un comunicado.

Según ha explicado la doctora Nina Oehler, "el objetivo de estos programas es compartir conocimientos y experiencia para que los profesionales locales puedan seguir desarrollando sus competencias y ampliar el acceso a procedimientos endoscópicos de calidad en su entorno".

Un elemento fundamental para el desarrollo de este programa ha sido la colaboración continuada de Micro-Tech, que desde hace años apoya las actividades formativas y clínicas mediante la aportación de material endoscópico y asistencia en su utilización.

Este respaldo sostenido facilita no solo la realización de los programas de formación, sino también la aplicación práctica de las técnicas aprendidas en el entorno clínico local.

En esta edición, la formación de los médicos residentes más jóvenes se ha reforzado con la incorporación de un simulador de colonoscopia proporcionado por Fujifilm Endoscopy.

Esta herramienta supone un paso adicional hacia la modernización de la formación endoscópica inicial en Etiopía, permitiendo a los residentes practicar de forma estructurada habilidades básicas antes de aplicarlas en pacientes.

Para la especialista del Hospital Vithas Xanit Internacional, la experiencia ha supuesto "una oportunidad de enriquecimiento profesional y humano".

"Ha sido especialmente gratificante poder trabajar junto a colegas etíopes con un gran nivel de implicación y compromiso. Más allá de la enseñanza de técnicas concretas, estos proyectos permiten construir relaciones de colaboración duraderas y contribuir al crecimiento de la especialidad en distintos entornos sanitarios", ha destacado.

Vithas ha afirmado en un comunicado que la participación de sus profesionales en iniciativas internacionales de formación y cooperación científica refleja "el compromiso del grupo con la excelencia clínica, la docencia y el intercambio de conocimiento entre especialistas de distintos países, fomentando la mejora continua de la atención sanitaria y el desarrollo profesional de los médicos".