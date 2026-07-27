Una especialista del Vithas Xanit Estepona (Málaga) advierte sobre el aumento de infecciones de oído y nariz en verano

La Doctora Fátima Fanjul, especialista en otorrinolaringología del Hospital Vithas Xanit de Estepona. - VITHAS

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La doctora Fátima Fanjul, especialista en otorrinolaringología del Hospital Vithas Xanit de Estepona (Málaga), ha explicado que durante los meses de verano es habitual que se incrementen los casos de otitis externa, rinitis alérgica o sinusitis, entre otras enfermedades e infecciones.

La especialista advierte de que hay que estar atentos a señales de alerta como dolor persistente, pérdida repentina de audición, secreciones con mal olor o vértigo, y acudir al especialista para evitar complicaciones mayores.

Asimismo, recuerda la importancia de realizar revisiones auditivas periódicas, especialmente en personas mayores, ya que la pérdida de audición puede afectar la calidad de vida, el equilibrio y aumentar el riesgo de caídas.

La otitis externa, comúnmente conocida como "oído del nadador", se produce debido a la exposición frecuente al agua en piscinas y playas. Esta infección provoca dolor, picazón y sensación de oído tapado, pero puede prevenirse con simples cuidados como secar bien el oído tras el baño y evitar introducir objetos en el canal auditivo.

La presencia de polen y otros alérgenos ambientales provoca un aumento en los casos de rinitis alérgica, que se manifiesta con congestión nasal, estornudos y, en ocasiones, sensación de oído tapado. Fanjul aclara que "si estos síntomas persisten, es fundamental acudir a consulta para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados, que permitan disfrutar del aire libre sin molestias".

En estos meses también aumenta la incidencia de sinusitis, que se presenta con dolor facial, congestión y secreción nasal, y si no se trata a tiempo puede derivar en problemas crónicos.