Estabilizado el incendio declarado en Alcaucín (Málaga) tras la intervención de casi 50 efectivos

ALCAUCÍN (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado este sábado el incendio declarado en el término municipal de Alcaucín (Málaga).

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado sobre las 12,00 horas tras haber la intervención de casi 50 efectivos. La zona afectada se ecuentra en estos momentos sin llamas y los equipos desplazados continúan con los trabajos para controlar el incendio.

El Infoca ha desplegado un dispositivo de extinción compuesto por dos helicópteros, dos aviones de carga en tierra, 41 grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, tres agentes de medio ambiente y tres vehículos autobombas.