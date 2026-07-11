Estabilizado el incendio forestal declarado este pasado viernes en Humilladero (Málaga)

Incendio en Humilladero (Málaga). - VÍDEO INFOCA

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio declarado en la tarde de este pasado viernes en el término municipal de Humilladero, en la provincia de Málaga.

El fuego fue declarado sobre las 18,00 horas y afecta a una zona forestal que linda con otra agrícola. Tras varias horas, los efectivos desplegados han logrado estabilizarlo a las 01,00 horas.

En el lugar se mantienen 50 efectivos por tierra, además de tres autobombas y la unidad médica, según han explicado a Europa Press desde Infoca.