Estabilizado el incendio forestal en la zona de Boquete de Zafarraya, en Alcaucín (Málaga)

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio que en la mañana de este jueves se ha declarado en la zona de Boquete de Zafarraya en la localidad malagueña de Alcaucín.

Los avisos llegaron sobre las 06.00 horas y, desde pronto, el incendio tuvo evolución favorable. A los efectivos que ya había en las tareas de extinción se incorporaron dos aviones de carga en tierra y dos autobombas.

En el lugar, ya venían trabajando contra el fuego --y se mantienen-- cinco grupos de bomberos forestales, cuatro agentes de medio ambiente, dos helicópteros, uno ligero y otro semipesado, y una autobomba.

OTRO INCENDIO EN MIJAS, TAMBIÉN ESTABILIZADO

El Plan Infoca también ha conseguido estabilizar un incendio forestal del que ha dado cuenta en este jueves en el paraje de la Majadilla del Muerto en el municipio de Mijas.

En esta zona de la Costa del Sol han llegado a trabajar dos aviones de carga en tierra, dos Bricas y un técnico de operaciones, así como un helicóptero.

Poco antes de las 14.00 horas, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía daba cuenta de la estabilización de este incendio.