El Estadio de Atletismo 'Ciudad de Málaga' acoge el Gran Premio de Fondo Ciudad de Málaga

Cartel del Premio de Fondo Ciudad de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estado de Atletismo 'Ciudad de Málaga' acogerá el Gran Premio de Fondo Ciudad de Málaga. La prueba deportiva tendrá lugar el sábado 21 de marzo en la instalación municipal y transcurrirá por calles y avenidas del distrito Carretera de Cádiz.

La inscripción estará abierta hasta el 15 de marzo o hasta que se agoten los dorsales. La prueba está organizada por el Club Atletismo Málaga, en colaboración con la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga. La competición consta de las distancias 50 y 100 kilómetros y este año se ha añadido, como novedad, la de 30 kilómetros.

El Campeonato de España Absoluto y Máster de 50 kilómetros y 100 kilómetros en ruta es una de las pruebas que están dentro del Gran Premio de Fondo Ciudad de Málaga.

La salida tendrá lugar en el Estadio de Atletismo y, posteriormente, recorrerá el entorno del equipamiento municipal, como son las avenidas Manuel Alvar y Alicia Larrocha, entre otras calles del distrito Carretera de Cádiz.

Entre los deportistas que competirán en el gran premio está el atleta malagueño y actual subcampeón del mundo de 100 kilómetros, Antonio Jesús Aguilar 'Conejo', además de atletas internacionales, como son corredores de élite de Francia y Portugal, y campeones nacionales en las categorías Absoluta y Máster.

La prueba tiene un límite de participantes que se sitúa entre los 200 y 250 para garantizar la fluidez del circuito de 2,5 kilómetros y es clasificatoria para el mundial de 100 kilómetros. Por último, la competición es la primera en Andalucía que ha obtenido el certificado Bronce de la IAU.