Estepona celebra con una marcha cicloturista la distinción de 'Mítica' para la subida Los Reales-Peñas Blancas - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Estepona acogerá el domingo, 22 de marzo, una marcha cicloturista para celebrar que la subida Los Reales-Peñas Blancas ha sido destacada con categoría de 'Mítica' por parte de la Federación Española de Ciclismo.

Así, con este reconocimiento, esta ruta se convierte en una de las más importantes del panorama nacional por sus características únicas en cuanto a distancia, desnivel, pendiente y altitud.

El concejal adscrito a la delegación de Deportes, Luis Gil, ha explicado en relación con la marcha cicloturista que no es competitiva y tiene carácter lúdico. Contará con un recorrido de 23 kilómetros, que discurrirá por un circuito urbano de unos 4,6 kilómetros, dando paso a la subida a Los Reales-Peñas Blancas a través de la carretera MA-8301, cuya distancia es aproximadamente de 19,4000 kilómetros.

La salida será a partir de las 08.00 horas desde el Parque Ferial y Deportivo. Las inscripciones que son gratuitas, están abiertas a personas mayores de 15 años o bien que los cumplan durante 2026.

Los menores de 18 años deberán presentar una autorización firmada por la madre, padre o tutor. Se pueden hacer hasta el 20 de marzo en dorsalchip.es e incluyen un seguro de responsabilidad civil. Aunque si quedan plazas vacantes, se podrán realizar el mismo día de la marcha de 07.30 a 07.50 horas, en el mismo lugar de la salida, hasta completar un máximo de 300 participantes.

El recorrido de la marcha discurrirá por la calle San Eusebio, Guillermo Cabrera, avenida Los Reales, Andalucía, España, calle Terraza, avenida Andalucía, Los Reales, MA-8301 (hasta el Puerto de Peñas Blancas y llegada a la plaza Salvador Guerrero). Durante la ruta los participantes encontrarán paneles informativos instalados por el Ayuntamiento y homologados por la Federación Española de Ciclismo y en los que se les informa que están recorriendo un ruta considerada 'Mítica'.