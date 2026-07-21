Estepona (Málaga) cede un nuevo espacio a la Asociación Española Contra el Cáncer para la atención gratuita de pacientes

Pleno ordinario del mes de julio del Ayuntamiento de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado que el Pleno de la Corporación ha aprobado por unanimidad la cesión a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de un local municipal por un periodo de 20 años con el objetivo de garantizar la continuidad de la labor asistencial y de apoyo que esta entidad desarrolla en el municipio.

La cesión, impulsada por la concejala de Integración Social y Servicios Sociales, María Aguilar, permitirá a la asociación disponer de un nuevo espacio para desarrollar su actividad. El inmueble está situado en la calle Terraza, número 170, y consta de tres salas adaptadas para la prestación de sus servicios.

La nueva sede contará con un total de tres salas, entre ellas un nuevo espacio concebido para ofrecer una atención más personalizada y con mayor privacidad. Esta sala estará destinada, principalmente, a las consultas de la trabajadora social, que presta servicio en la asociación tres veces por semana, así como a las entrevistas de primera acogida con nuevos pacientes.

Además, también podrá utilizarse para que las personas que lo necesiten dispongan de un espacio reservado donde probarse pelucas, favoreciendo así una atención más cercana y respetuosa con su intimidad. Desde esta sede, la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece atención gratuita a pacientes y familiares a través de apoyo psicológico, atención social, fisioterapia y acompañamiento hospitalaria y domiciliario.

Asimismo, organiza durante todo el año diferentes talleres y actividades orientadas a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas afectadas por la enfermedad. La concejala María Aguilar ha señalado que "esta cesión supone un respaldo al importante trabajo que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona y garantiza que pueda seguir desarrollando su actividad en unas instalaciones adecuadas para atender a pacientes y familiares".

En este sentido, ha destacado que "el Ayuntamiento mantiene un firme compromiso con las entidades sociales que prestan un servicio esencial a nuestros vecinos, colaborando para que puedan desarrollar su labor".

Con esta iniciativa, el Consistorio refuerza su colaboración con una entidad que constituye un referente en la atención integral a pacientes oncológicos y en el apoyo a sus familias, además de impulsar acciones de prevención, sensibilización e investigación frente al cáncer.