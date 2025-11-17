Estepona (Málaga) inicia el procedimiento para la concesión de cinco nuevas casetas en el Parque Ferial

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha abierto el procedimiento para la concesión de la construcción y explotación de cinco nuevas casetas en el Parque Ferial y Deportivo.

Estas casetas tendrán carácter fijo, con lo que podrán tener uso durante todo el año, según los periodos festivos de autorización municipal.

El objeto de la concesión es continuar dotando al recinto ferial de Estepona de las infraestructuras adecuadas para dar cobertura a las ferias patronales y fiestas anuales que se organizan en la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, se quiere aprovechar gran parte de los espacios generados en la zona para disponer, durante el resto del año, de un conjunto de instalaciones recreativas que amplíen las actuales existentes.

La concesión, a adjudicar por procedimiento abierto, se circunscribe a cinco parcelas. Tres de ellas disponen de una superficie de 100 metros cuadrados, la cuarta tiene 99,92 metros, y la quinta, 144,90 metros cuadrados. Se trata de parcelas de titularidad pública. Las nuevas casetas serán de obra, por lo que tendrán carácter fijo. Deberán tener dos plantas, alineadas en planta baja y alta.

Las características funcionales y de distribución interior establecen, como mínimo, las siguientes estancias: salón-estar con zona de para bailar, barra de bar --puede estar incluida en la estancia anterior--, cocina, almacén y aseos con acceso mediante vestíbulo independiente, que deberán estar en proporción a la superficie de cada caseta según se establece en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le es de aplicación.

El plazo máximo de la concesión será de 40 años. El canon mínimo anual fijado en los pliegos es de 3.141 euros más los tributos que, en su caso, fuesen aplicables, para las parcelas de 100 metros cuadrados.

Para la parcela de 99,92 metros, es de 3.138,49 euros; y para la de mayores dimensiones, de 4.551,31 euros. La adjudicación de la concesión se efectuará a la vista de las solicitudes efectuadas. En caso de empate se efectuará un sorteo. Los licitadores sólo podrán se adjudicatarios de una sola caseta, aunque oferten por orden de prelación a varias casetas.

No podrán participar en la licitación las personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de una caseta en el recinto ferial. Tampoco podrán licitar aquellos que tengan una participación, de al menos un 25%, en las actuales concesionarias de casetas en el recinto ferial.

El procedimiento de adjudicación de concesión ha salido a exposición pública por 20 días, de lo que da cuenta hoy el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA). Contempla además que el adjudicatario deberá mantener las construcciones, instalaciones y demás dotaciones construidas, así como conservarlas en perfecto estado de funcionamiento, seguridad, limpieza e higiene durante el plazo de la concesión, realizando a su costa cuantas reparaciones y reposiciones sean necesaria.

Además, durante el plazo de la concesión, está obligado a hacer a su cargo todas las reparaciones mayores y menores, tanto ordinarias como extraordinarias, que sean necesarias para mantener el conjunto en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, a fin de conservarlo en estado de servir al uso al que están destinados, sin que el Ayuntamiento tenga que abonar cantidad alguna por estas reparaciones.