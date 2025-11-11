Estepona (Málaga) nombrará Hijo Adoptivo de la ciudad al artista internacional Juan Miguel Quiñones

Archivo - El alcalde, José María García Urbano, durante una visita a una exposición de Quiñones en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

El escultor ha creado a lo largo de su carrera un conjunto de obras que forman parte del patrimonio artístico y cultural de la ciudad

ESTEPONA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) quiere reconocer la trayectoria profesional de Juan Manuel Quiñones, artista de proyección internacional, criado y con larga trayectoria profesional en la ciudad costasoleña. Por ello, el pleno municipal aprobará previsiblemente una propuesta de la concejala de Participación Ciudadana, María Aguilar, para su nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad.

Quiñones, nacido en Vejer de la Frontera (Cádiz), creció, se formó y construyó su vida personal y profesional en Estepona, convirtiéndose en un referente cultural de la ciudad. Su trayectoria ha recibido grandes alabanzas por críticos internacionales de arte, que han definido su obra como "una arqueología sensible de una época, un territorio y una memoria compartida por quienes han habitado o transitado este paisaje".

En los últimos años, su creación ha trascendido fronteras, siendo expuesta en diversas galerías y ferias de arte en Estados Unidos, Europa y China. Su práctica, profundamente enraizada en la materia y el gesto, ha cautivado en contextos internacionales, confirmando la potencia de su lenguaje escultórico.

A lo largo de su trayectoria, Juan Manuel Quiñones ha creado un amplio conjunto de obras que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Estepona y de otros lugares de Andalucía. Entre ellas se encuentran piezas emblemáticas que reflejan su profundo amor por la figura humana, la naturaleza y las tradiciones de nuestra tierra. Su obra combina técnica, sentimiento y una mirada profundamente humana.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra la escultura 'Drácula', un polo helado de varias toneladas de mármol que refleja su capacidad para transformar lo cotidiano en arte de gran formato. Asimismo, su exposición 'Al Origen', que se puede visitar en el Centro Cultural del Carmen hasta el próximo 14 de diciembre, reúne cerca de 180 esculturas que evocan la memoria del verano y la infancia, consolidando su reconocimiento como artista innovador y creativo.

"Paralelamente, su cercanía, su carácter afable y su sentido del humor lo han convertido en una figura muy querida por sus vecinos y por todos aquellos que lo conocen. Juan Manuel Quiñones ha llevado siempre el nombre de Estepona con orgullo, actuando como un auténtico embajador de nuestra ciudad, y proyectando sus valores culturales más allá de nuestras fronteras", recoge la propuesta.

Por todo ello, "por su aportación al arte, su trayectoria profesional y por su constante vinculación con esta tierra", se propondrá al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo para otorgar a Juan Manuel Quiñones el título de Hijo Adoptivo de Estepona, y que dicho nombramiento se lleve a cabo en el acto institucional que se celebrará con motivo del Día de la Constitución.