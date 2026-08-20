Estepona (Málaga) registra un aumento 4.383 trámites durante los siete primeros meses de 2026, un 16% más

Imagen de un pleno en el Ayuntamiento de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA-PICASA

ESTEPONA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha registrado 31.156 anotaciones electrónicas durante los siete primeros meses de 2026, lo que supone 4.383 registros más que en el mismo periodo del año anterior y un incremento interanual del 16,4%.

La evolución refleja un crecimiento sostenido del uso de la administración electrónica municipal por parte de los ciudadanos, ya que todos los meses comprendidos entre enero y julio superaron las cifras registradas en sus respectivos meses de 2025. El promedio mensual pasó de 3.825 anotaciones en 2025 a 4.451 en 2026.

La teniente alcalde del área de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Estepona, Ana Vilaseca, ha señalado que estos datos apuntan a un incremento generalizado del uso del registro electrónico en 2026 respecto al ejercicio anterior.

Ante estos cambios que se están produciendo en la forma de relacionarse con la ciudadanía, el Consistorio ha aprobado este jueves inicialmente en Pleno una nueva Ordenanza de Administración Digital.

La nueva ordenanza sustituirá a la regulación municipal de Administración Electrónica aprobada en 2016, que necesita ser actualizada tras los importantes cambios normativos y tecnológicos producidos en los últimos años y ante la generalización de la tramitación electrónica y el crecimiento de los servicios digitales municipales.

El nuevo texto pone el foco en facilitar la relación de vecinos, empresas y entidades con el Ayuntamiento, regulando de forma conjunta la sede electrónica, el registro electrónico general, los sistemas de identificación y firma, las comunicaciones y notificaciones electrónicas, los expedientes y archivos digitales y los servicios públicos disponibles por medios electrónicos.

Entre las principales novedades destaca la consolidación de una sede electrónica como punto de acceso a la información, los trámites y los servicios municipales, incluyendo el registro electrónico, la carpeta ciudadana o área personal, las notificaciones electrónicas, el tablón de anuncios y la consulta del estado de los procedimientos.

Otro de los objetivos es que la digitalización no deje a nadie atrás. La ordenanza reconoce expresamente el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento y prevé asistencia para las personas que necesiten apoyo en la utilización de los medios digitales.

Además, las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones conservarán su derecho a ser atendidas por medios presenciales o no electrónicos.

En este sentido, el texto incorpora la figura del funcionario público habilitado, que podrá prestar asistencia en procesos como la identificación o la firma electrónica, y regula una Oficina de Asistencia en Materia de Registros destinada a ayudar a la ciudadanía en la presentación de solicitudes y documentación.

Esta oficina podrá, entre otras funciones, digitalizar documentos presentados en papel para incorporarlos al expediente electrónico y facilitar información sobre los servicios digitales municipales.

El Ayuntamiento podrá realizar determinadas actuaciones administrativas de forma automatizada, siempre bajo procedimientos previamente determinados y con garantías de identificación, trazabilidad, autenticidad, integridad y control.

Asimismo, la interoperabilidad con otras administraciones permitirá facilitar el intercambio seguro de información y consultar o verificar datos que ya obren en poder de otras administraciones cuando resulte necesario para la tramitación de procedimientos, siempre con respeto a la normativa de protección de datos.

La ordenanza establece igualmente que los procedimientos administrativos municipales se gestionarán mediante expedientes electrónicos, garantizando la integridad de la documentación y el acceso a su contenido por parte de las personas interesadas en los términos establecidos por la normativa.

También prevé un Archivo Electrónico Único para conservar y recuperar los documentos y expedientes una vez finalizados los procedimientos.

La propuesta establece medidas destinadas a garantizar la integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de la información municipal, así como el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y del Esquema Nacional de Interoperabilidad y de la normativa de protección de datos personales.

El nuevo marco también contempla la posibilidad de ampliar progresivamente los servicios digitales municipales y habilitar sistemas de pago electrónico de tributos, tasas y otros ingresos de derecho público, así como seguir impulsando la factura electrónica en las relaciones con proveedores y contratistas.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Estepona pretende disponer de una regulación más coherente, actualizada y comprensible, que facilite el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y permita una actuación homogénea de las distintas áreas municipales.