Estepona (Málaga) ultima la excavación del futuro velódromo, que contará con pistas de ciclismo, fútbol 11 y rugby

Obras del futuro velódromo, ubicado junto al arroyo de Monterroso y el Camino de las Mesas. - PICASA / AYUNTAMIENRO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que se están ultimando los trabajos de excavación de las obras del futuro velódromo, ubicado junto al arroyo de Monterroso y el Camino de las Mesas, que contará con instalaciones para la práctica del ciclismo, fútbol 11 y rugby, estas últimas las primeras de la ciudad.

Según ha detallado en una nota, la excavación del terreno forma parte de la primera fase de actuación del proyecto. Asimismo, están finalizando los trabajos de ejecución de las redes de pluviales y fecales necesarias para el equipamiento deportivo.

El proyecto, cuyas obras comenzaron el pasado mes de junio, contempla también la creación de un parque periurbano de más de 20.000 metros cuadrados, que albergará una pista de rodadura inclinada para ciclistas --el velódromo-- y un campo de césped artificial preparado para acoger partidos de rugby y fútbol 11.

El cicloestadio, de planta ovalada, contará con gradas distribuidas en varios niveles y una capacidad inicial para un millar de espectadores. El complejo incluirá además aseos, vestuarios, gimnasio, despachos y espacios de almacenamiento, que completarán el edificio principal de servicios.

La infraestructura se ubica en una parcela de equipamiento deportivo situada al noroeste del término municipal, junto al arroyo de Monterroso y el Camino de las Mesas. La primera fase de construcción será dotar al terreno de los correspondientes servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad.

Las dimensiones del campo de juego se han definido siguiendo los criterios establecidos en la Normativa sobre Instalaciones Deportivas y Espacios (NIDE), elaborada por el Consejo Superior de Deportes, que recoge las condiciones técnicas necesarias para la práctica tanto del fútbol como del rugby.

Del mismo modo, el diseño de la pista de ciclismo responde a las especificaciones recogidas en el Reglamento UCI del Deporte Ciclista. La actuación se adjudicó a la UTE Parque Estepona por un importe de 3.652.569,85 euros (IVA incluido). Además, la empresa adjudicataria presentó una mejora que supone una reducción sobre el plazo inicial de ejecución, por lo que la duración total de las obras será de 9 meses.

En esta misma zona, el Ayuntamiento está trabajando en un nuevo proyecto destinado a la integración del río Monterroso en la ciudad, creando un área urbana para el ciudadano que quedará conectada con el Parque Ferial y Deportivo, así como con el núcleo urbano de la localidad.

Asimismo, el desarrollo de esta zona irá acompañado de la construcción de viviendas de protección oficial. En este sentido, el Ayuntamiento ha indicado que trabaja en la tramitación administrativa de una modificación del planeamiento que permita obtener suelo destinado a la construcción de unas 300 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la zona de Monterroso.