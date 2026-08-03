Estepona va a acometer "de manera inmediata" la remodelación integral de la plaza Fuerzas Armadas y su entorno

Infografia de la remodelación integral de la plaza Fuerzas Armadas de Estepona - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que va a ejecutar de manera inmediata la remodelación integral de la plaza Fuerzas Armadas y su entorno --calles Fuerzas Armadas e Independencia--, uno de los espacios públicos con mayor entidad en la ciudad.

Con el objetivo de que sea un enclave de referencia, tanto por su ubicación en el casco urbano como por la significación que tiene la barriada, el Consistorio ha proyectado su renovación integral y su modernización a través de una ambiciosa serie de actuaciones que se extenderán hasta las calles Independencia y Fuerzas Armadas.

La actuación planteada comprende una renovación integral de las redes de abastecimiento y de saneamiento, tanto en materia de aguas residuales como de pluviales, así como la renovación integral en piedra natural de toda la pavimentación, ya que la actual plaza y su entorno se encuentran obsoletos, deteriorados y ofrecen una imagen heterogénea por la acumulación de diferentes suelos.

También se crearán zonas de acceso con nuevas rampas adaptadas a personas con movilidad reducida. Para embellecer aún más este espacio, se va a proceder a la renovación de sus zonas verdes y jardinería y a la creación de fuentes ornamentales, además de la instalación de un nuevo alumbrado público y escénico, tanto en las zonas verdes como en la fuentes, en consonancia con la nueva imagen de la plaza y su entorno.

El aspecto y la funcionalidad de la plaza se verán reforzados con mobiliario urbano nuevo. Asimismo, han destacado que todo este proyecto ha tenido en cuenta todas las sugerencias y aportaciones realizadas por vecinos y representantes de las comunidades de propietarios de este entorno.

También se van a aplicar medidas específicas de drenaje e impermeabilización, tanto de las jardineras con respecto a los edificios colindantes, como en el perímetro de los locales de la Peña Flamenca.

El proyecto contempla la conservación de las plazas de aparcamiento existentes en el ámbito de actuación. Esta obra supondrá una auténtica transformación de la barriada Fuerzas Armadas, con trascendencia de proyecto de ciudad, consolidando aún más la iniciativa 'Estepona, Jardín de la Costa del Sol' Tras la finalización de los trabajos, los vecinos podrán disfrutar de un entorno más adaptado a sus necesidades, más accesible y con mayor calidad de vida.