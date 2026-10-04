'Estepona Vive sus Calles' vuelve en otoño con Seguridad Social, atracciones infantiles y actividades culturales

Cartel de 'Estepona Vive sus Calles'. - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de una nueva edición de 'Estepona, Vive sus Calles en Otoño', un conjunto de actividades culturales y de ocio para todo tipo de público en distintos puntos de la ciudad, como la actuación del mítico grupo español Seguridad Social en la Plaza del Ajedrez.

El programa de actividades que se desarrollará del 9 al 11 de octubre, y tendrá como punto de partida las 19,00 horas, con cuatro representaciones teatrales en pequeño formato para vivir la experiencia del teatro en primera fila, en distintos espacios públicos.

En cuanto a espectáculos, el evento incluye el concierto del coro 'Love to sing' a beneficio del Comedor Social Emaús, el viernes a las 19,30 horas, en el Mirador del Carmen; y la actuación en vivo del guitarrista y cantante Steven Anderton, junto al Castillo de San Luís, quien interpretará canciones de Dire Straits, Santana o Bruce Springsteen, entre otros.

Las actuaciones del viernes finalizarán a las 21,00 horas en el Orquidario con el Espectáculo Flamenco 'Magia Andaluza', del guitarrista Salvador Andrades, acompañado de su grupo de cante, toque y baile. Los más pequeños podrán acceder el domingo a un mundo de diversión con el trampolín park, en el City Jump que estará instalado en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

El Ayuntamiento dispone de 1.200 invitaciones para el domingo 11, que se podrán recoger en el Centro Cultural Padre Manuel del 5 al 7 de octubre, de 10,00 a 12,00 horas, si bien habrá un cupo limitado para cada pase de una hora por familia, a razón de 150 personas por pase.

Otras actividades atractivas serán el Escape Room 'Universo Mágico', una actividad inmersiva con una hora previa de juegos de mesa temáticos, que se celebrará el sábado todo el día en el Centro Cultural Padre Manuel, y una Gymkana con salida desde la plaza Antonia Guerrero.

En cuanto a las actuaciones musicales del sábado, además de Seguridad Social, la Plaza del Reloj será escenario de un concierto a cargo de Joaquín Castellano Jazz Quartet.

Por lo que respecta al domingo, se podrá escuchar en Teatro Auditorio Felipe VI a la soprano Klaudya, quien presenta el espectáculo 'Renacer'. El broche de oro lo pondrá el cantante de Ayamonte Juan Santamaría, conocido por fusionar la copla, el fado y el flamenco, con un homenaje al icónico cantautor Carlos Cano, en la Plaza del Reloj, con el espectáculo 'Coplas que van y vienen'.

Completan el programa otra actividades culturales, como el taller de pintura 'Metamorfosis', el sábado en la Biblioteca de Culturas Contemporáneas, y el taller creativo de joyas pintadas a mano, también el sábado en el antiguo Centro de Adultos de la calle Terraza.