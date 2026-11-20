Estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga participan en el 'Verificatón' de Newtral del 29N. - UMA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) participan estas semanas en el 'Verificatón' impulsado por Newtral con motivo de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La iniciativa permite a a estudiantes del Grado en Periodismo y del Doble Grado en Ciencia Política y de la Administración y Periodismo recibir una formación específica e implicarse directamente en la verificación de las afirmaciones realizadas por los representantes políticos durante los debates electorales, "una tarea que exige rigor, agilidad, contraste de fuentes y capacidad de análisis", han indicado desde la UMA.

La actividad se está desarrollando en las instalaciones de la facultad y contempla la verificación en directo de tres encuentros electorales, el debate celebrado el pasado 13 de noviembre entre Juan Bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio), Carlos Cuerpo (PSOE) y José María Figaredo (Vox); el cara a cara de este pasado jueves entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y el debate previsto para el próximo día 26, en el que participarán los candidatos de las cuatro principales fuerzas políticas.

Desde el punto de vista formativo, el 'Verificatón' supone una oportunidad para que el alumnado se enfrente a una práctica profesional habitual y de alta intensidad: comprobar en tiempo real la veracidad de afirmaciones pronunciadas en un contexto de especial relevancia pública como es una campaña electoral, han indicado en una nota.

Según han explicado, además de familiarizarse con las metodologías y herramientas de verificación, esta experiencia les permite desarrollar competencias "esenciales" para el ejercicio del periodismo, como el contraste de fuentes, la localización de evidencias, la identificación de datos engañosos y el desarrollo del pensamiento crítico.

Esta colaboración con Newtral "refuerza el compromiso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga con una formación periodística responsable conectada con los desafíos actuales de la profesión en las sociedades democráticas", han destacado desde la UMA.

Por ello, han señalado que en la modificación de los planes de estudio que se ha iniciado en el centro, se ha incorporado una asignatura específica de verificación.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido posible gracias al trabajo coordinado del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, del Rectorado de la Universidad de Málaga, del Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario (SICAU) y del personal técnico de la Facultad, cuya colaboración ha permitido contar con las condiciones necesarias y habilitar las instalaciones del centro fuera de su horario habitual para acoger las sesiones de verificación.

La participación de la facultad en tareas de fact-checking y colaboración con medios verificadores cuenta con una trayectoria que se remonta a 2018.

En aquel momento, Bella Palomo, investigadora principal del proyecto nacional 'El impacto de la desinformación en el periodismo: contenidos, rutinas profesionales y audiencias' y actual decana de la Facultad de Comunicación, participó en el consejo asesor de Comprobado, coalición integrada por 17 medios de comunicación y coordinada por Maldita y First Draft, que se unieron para combatir la desinformación en España durante las elecciones nacionales y europeas

Esta experiencia conecta la investigación académica, el ejercicio profesional del periodismo y la lucha contra la desinformación, una transferencia que también se ha materializado en proyectos conjuntos con la Asociación de la Prensa de Málaga y en el asesoramiento a la European Fact-Checking Network.

En los últimos años también han sido varios los estudiantes de periodismo que han obtenido becas con Verificat, y en las elecciones andaluzas de 2026 también participaron junto a la Universidad Carlos III en otro verificatón auspiciado por Newtral.