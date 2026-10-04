Un estudio sitúa el impacto ambiental de la Semana Santa de Campillos (Málaga) por debajo de la media de eventos masivos

Nuestro Padre Jesús Nazareno de Campillos (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

CAMPILLOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Un estudio impulsado por el Ayuntamiento de Campillos (Málaga) para calcular la huella de carbono de la Semana Santa de la localidad ha determinado que este evento se sitúa en términos medio ambientales por debajo de otros de carácter multitudinario.

Así lo han indicado desde el Consistorio, que puso en marcha durante la pasada primavera este estudio, para el que ya se han recabado los datos y que se encuentra finalizado, tomando como referencia la metodología y documentación técnica que marca el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otras fuentes complementarias.

El informe establece una primera línea base ambiental del evento y es que la huella consolidada estimada de la Semana Santa de Campillos se cifra en 7,27 kilogramos de dióxido de carbono por asistente (kg/CO2e). Un dato "ostensiblemente por debajo de la media fijada en festivales o eventos masivos", que oscila entre los 18 y los 25 kg/CO2e por asistente, según el estudio realizado por 'ConcertRide' sobre festivales y movilidad en 2026.

Tomando como periodo de análisis los diez días comprendidos entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección y atendiendo a los datos que barajan los cuerpos de seguridad, que fijan en torno a 3.000 el número de visitantes externos y en 6.000 el número de personas de la localidad que acuden a los eventos cofrades durante este periodo, la huella de carbono consolidada de la Semana Santa de Campillos 2026 se cifra en 65,45 t/CO2e.

Estos registros permiten situar esta celebración en un rango bajo-normal para un evento cultural local con varios días de actividad, afluencia externa, procesiones, desplazamientos de bandas, refuerzo de servicios públicos y generación extraordinaria de residuos, han señalado desde el Ayuntamiento.

En el ámbito europeo, algunos estudios internacionales sobre acontecimientos culturales y festivales han situado las emisiones medias en torno a 11 kg/CO2e por persona y día. Por tanto, la huella de Campillos se sitúa en una franja "propia de eventos locales o comarcales, muy alejado de las magnitudes de grandes celebraciones culturales nacionales o internacionales".

MOVILIDAD

La movilidad de los asistentes y de las bandas de música (930 músicos y cerca de 4.100 kilómetros), así como los residuos generados (60.000 kilogramos, 18.000 kilogramos más que en cualquier otro periodo del año), las plazas de alojamiento (450 pernoctaciones), el consumo eléctrico (2.525 kWh) y el operativo municipal para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos y procesiones han sido los principales parámetros objeto de estudio para determinar la huella de carbono de la Semana Santa.

"El estudio nos permite saber con claridad dónde se concentra el impacto de nuestra Semana Santa: cerca del 80% de la huella calculada procede de los desplazamientos. Eso nos da una información muy útil para decidir dónde podemos actuar en los próximos años y, al mismo tiempo, estudiar medidas que permitan compensar parte de las emisiones que no podamos evitar", ha explicado el alcalde, Daniel Gómez.

A partir de ese diagnóstico, el estudio plantea distintas actuaciones de compensación ambiental dentro del propio término municipal, especialmente mediante la plantación de especies autóctonas, la recuperación de zonas degradadas y la mejora del entorno natural y paisajístico.

Como referencia, se estima que un árbol puede absorber, de media, entre diez y 20 kilogramos de CO2 al año, aunque esta capacidad varía en función de la especie, su edad y las condiciones de crecimiento. Partiendo de esa referencia, se contempla la plantación de alrededor de 4.000 ejemplares en unas diez hectáreas, equivalente a una densidad aproximada de 400 árboles por hectárea.

Según han indicado desde el consistorio, la absorción de dióxido de carbono sería progresiva a lo largo de los años y dependería del desarrollo y mantenimiento de la plantación.

También pueden contribuir a reducir la huella de carbono los proyectos de absorción inscritos en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y acciones complementarias enfocadas a la educación ambiental, logrando siempre que sea posible la implicación de la ciudadanía a través de las asociaciones locales y de programas de voluntariado.

El estudio refuerza, además, la alineación de la Semana Santa de Campillos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente con los ODS 11, 12, 13 y 15, relacionados con las comunidades sostenibles, el consumo responsable, la acción frente al cambio climático y la protección de los ecosistemas terrestres.

Esta incorporación permite integrar la sostenibilidad como un criterio más dentro de la planificación del evento y establecer una base de trabajo para medir su evolución y seguir introduciendo mejoras en futuras ediciones.

"Este estudio supone un punto de partida para seguir mejorando. Por primera vez contamos con una base objetiva que nos permitirá medir la evolución de nuestra Semana Santa, reducir progresivamente su huella y adoptar medidas concretas sin renunciar a su identidad. Queremos cuidar nuestro entorno al mismo tiempo que protegemos y ponemos en valor una celebración que forma parte de la historia y el patrimonio de Campillos. Tradición y sostenibilidad pueden y deben avanzar juntas", asegura Gómez.