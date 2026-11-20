Un estudio de UMA usa el neuromarketing para analizar cómo menores adolescentes procesan campañas de igualdad de género. - UMA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Málaga (UMA) utiliza el neuromarketing para analizar cómo menores y adolescentes procesan campañas de igualdad de género, al abordar sus respuestas emocionales, la comprensión de los mensajes y la predisposición a actuar.

¿Cómo reciben los menores y adolescentes los mensajes publicitarios que promueven la igualdad de género? ¿Es suficiente con despertar una emoción o es necesario que comprendan también la causa social que transmite la campaña? son son algunas de las cuestiones que aborda esta investigación.

El estudio, desarrollado junto con investigadores de la Universidad de Murcia, aborda, en concreto, cómo se relacionan las respuestas emocionales con la comprensión cognitiva y la predisposición conductual de los jóvenes tras visualizar una campaña de publicidad social centrada en la visibilidad de mujeres referentes de la historia que desafiaron los estereotipos de género en ámbitos tradicionalmente masculinizados.

Los resultados han sido publicados en la revista científica 'Psychology & Marketing' (Wiley), han señalado desde la UMA en una nota, en la que han indicado que una de las principales aportaciones del trabajo es su aproximación metodológica, que combina técnicas de neurociencia con instrumentos de investigación convencionales.

En concreto, los investigadores utilizaron tecnología de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) para registrar respuestas neurofisiológicas durante la exposición al contenido audiovisual, complementando estas mediciones con cuestionarios posteriores para analizar la comprensión del mensaje y la predisposición a actuar.

Así, han precisado que encontraron asociaciones entre las respuestas emocionales, la comprensión cognitiva de la causa social y la predisposición conductual. Igualmente, el análisis identifica diferencias estadísticamente significativas entre participantes masculinos y femeninos en algunas de las relaciones estructurales examinadas.

"Estos hallazgos aportan nuevas evidencias sobre cómo los públicos más jóvenes procesan los mensajes de publicidad social y ponen de relieve la importancia de considerar tanto las respuestas emocionales como la comprensión del contenido a la hora de analizar este tipo de campañas", ha afirmado la investigadora de la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA Patricia Iglesias, una de las autoras del estudio.

La investigación ofrece orientaciones de interés para el ámbito del marketing, la comunicación institucional y la educación. En particular, destaca "la necesidad de examinar conjuntamente la respuesta emocional que suscita una campaña y el grado en que su contenido facilita la comprensión de la problemática social que pretende visibilizar", han añadido.

Desde esta perspectiva, el estudio contribuye a explorar cómo pueden diseñarse y evaluarse estrategias de comunicación orientadas a generar sensibilización sobre la igualdad de género desde edades tempranas.

Los autores subrayan que los resultados deben interpretarse en relación con el estímulo publicitario concreto analizado, por lo que no permiten establecer conclusiones generales sobre la eficacia de todas las campañas de femvertising-estrategia de comunicación comercial que combina las palabras feminism (feminismo) y advertising (publicidad) en inglés.

El trabajo ha sido desarrollado por las investigadoras Patricia P. Iglesias-Sánchez, Elena Cruz-Ruiz y Carmen Jambrino-Maldonado, del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Málaga, junto con José Manuel Santos-Jaén, de la Universidad de Murcia.

La investigación ha contado con la colaboración de Goli Neuro, cuyo soporte tecnológico mediante NIRS ha permitido desarrollar el estudio, así como con la participación de tres centros educativos que han hecho posible el trabajo de campo con la participación de un total de 156 estudiantes --52% niñas y 48% niños-- de sexto de primaria y primero y segundo de ESO de tres colegios, como son el CEIP Los Prados, el Salvador Allende y el Colegio concertado academia Santa Teresa.

El proyecto ha recibido financiación del Plan Nacional de I+D+i, a través del proyecto PID2022-139037OB-I00/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE (COMMUP), y del GPIE 22/077 MATIILDE.