El Euromillones deja este viernes un premio de un millón de euros en Málaga

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo
MÁLAGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Málaga, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WPX39992, ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.
Cabe enmarcar que en España se ha dado un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías No 4 de León, situada Santa Clara, 2.
Por su parte, existe un único boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en España, en el Despacho Receptor No 66.455 de Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa), situado en el Centro Comercial Eroski, Bo Musakola, L-6.