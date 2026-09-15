Europa, las nuevas potencias y el cambio del orden mundial, a debate en el ciclo 'El mundo que nos viene' en Málaga

Cartel del ciclo 'El mundo que nos viene' de la Fundación Manuel Alcántara. - FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Manuel Alcántara ha anunciado el ciclo 'El mundo que nos viene', un espacio de análisis y reflexión organizado por la propia fundación con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En esta sesión se debatirá sobre la evolución de la identidad común de Europa, las tensiones en torno a su cohesión política y económica y el actual equilibrio geopolítico global.

Desde la entidad han explicado en un comunicado que habrá dos mesas redondas que compondrán este encuentro estarán moderadas por Guillermo Busutil, responsable de actividades de la Fundación Manuel Alcántara. Las sesiones se celebrarán los días 29 de septiembre y 13 de octubre a las 19,00 horas en el Ateneo de Málaga y abordarán los principales desafíos del contexto internacional.

La primera mesa estará centrada en Europa y abordará cuestiones como la evolución de su identidad común, las tensiones en torno a su cohesión política y económica, así como la transformación de sus valores sociales y culturales.

Con el título 'Europa, crisis de identidad, cambios y retos', se prestará especial atención al papel de Europa en el actual escenario internacional, incluyendo su posicionamiento frente a potencias como Estados Unidos y Rusia, así como a los procesos internos de redefinición cultural y patrimonial que afectan a sus principales capitales.

En esta primera sesión participarán Xavier Vidal-Folch, articulista de El País y Premio Francisco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos; Enrique Barón, exministro y exparlamentario europeo, y presidente de la International Yehudi Menuhin Foundation; y Miguel Ángel Moratinos, diplomático, exministro y alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones.

El segundo encuentro, el 13 de octubre, se dedicará al análisis del actual equilibrio geopolítico global, con especial foco en las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y China.

En esta se abordarán tanto las dinámicas de poder internacional como las interdependencias económicas, sin dejar de lado los cambios sociales internos y los modelos de política interior que configuran la actuación de estas potencias en el tablero global.

Esta segunda jornada, que llevará por título 'El eje internacional y el nuevo orden político', contará con la participación de Georgina Higueras, periodista experta en relaciones internacionales y que ha sido corresponsal en Moscú, Washington y Estrasburgo; Anna Bosch, periodista de RTVE, que puso en marcha la cadena de información paneuropea Euronews y fue corresponsal en Washington; y Patricia Simón, periodista especializada en relaciones internacionales, derechos humanos y migraciones.