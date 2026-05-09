Excarcelan al conductor de un turismo al quedar atrapado tras un accidente de tráfico en Torremolinos (Málaga)

Imagen del rescate de una persona atrapada en el interior de un turismo en Torremolinos (Málaga). - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Una persona ha tenido que ser rescatada en la mañana de este sábado que permanecía atrapada en el interior de su turismo tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Torremolinos (Málaga).

Según ha informado el consorcio de bomberos de la Diputación de Málaga en una nota, el incidente ha tenido sobre las 8,00 horas de la mañana en la la Glorieta de la Cañada de los Cardos, en el mismo municipio, donde un turismo se había salido de la vía.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la dotación de Torremolinos del CPB, requerida por Policía Local, para intervenir en la excarcelación del conductor y único ocupante del vehículo que se encontraba atrapado en su interior. Posteriormente, el herido ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital más cercano para recibir asistencia sanitaria.