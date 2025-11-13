Expertos abordarán la soledad en el VIII Festival de Filosofía de La Malagueta de la Diputación de Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto al vicepresidente diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y a la coordinadora del festival, Josefa Ros, en la presentación del Festival de Filosofía en La Malagueta - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre la VIII edición del 'Festival de Filosofía', que este año se articula bajo el título 'Soledad (auto)impuesta'. Coordinado por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Josefa Ros, el festival reunirá a filósofos, creadores y divulgadores del ámbito digital para reflexionar sobre la soledad en la vida actual.

Esta edición pone el acento en su carácter innovador, al combinar perfiles creativos muy diversos en torno a un mismo eje de reflexión. Desde una figura clave del pensamiento contemporáneo como Victoria Camps, hasta la cantante Charo Reina, pasando por el pensador y divulgador Eduardo Infante, que hace solo unas semanas dialogaba con Byung-Chul Han en el marco de los Premios Princesa de Asturias.

Una propuesta que incorpora tanto referentes de la cultura popular como creadores digitales con miles de seguidores, y que evidencia que la cuestión de la soledad trasciende generaciones y ámbitos, afectando tanto a jóvenes como a personas mayores. Con este planteamiento, el festival rompe esquemas y reafirma su consolidación en la escena cultural nacional con ocho ediciones a sus espaldas.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto a la coordinadora del festival, Josefa Ros, en la presentación celebrada este jueves en La Malagueta.

Francisco Salado ha afirmado que este festival ya se ha consolidado no solo en la programación, sino como un encuentro de referencia a nivel nacional y responde a la ambición de la Diputación de Málaga de acercar la reflexión y el pensamiento al conjunto de la ciudadanía, en un formato abierto y accesible". Asimismo, ha destacado que "este año el festival vuelve con una propuesta que rompe esquemas y que incorpora miradas y perfiles muy diversos".

Esta edición plantea una aproximación a la soledad no deseada y a la soledad elegida, examinando cómo se experimenta en distintas etapas de la vida y cómo influyen en ella factores culturales, laborales, digitales y comunitarios.

La entrada a cada encuentro será libre hasta completar aforo. A posteriori se podrán ver en Internete las distintas sesiones a trevés del canal de Youtube de La Malagueta.

PROGRAMA DEL FESTIVAL

Las encargadas de dar comienzo a las jornadas el jueves 20 de noviembre a las 19.00 horas son las filósofas Victoria Camps y Claudia Fernández. En compañía de Josefa Ros, el diálogo girará en torno a la ética del cuidado como principio para sostener las relaciones y la convivencia en un contexto de creciente individualización.

La primera jornada culmina con un encuentro, a las 20.00 horas, entre el cineasta Rodolfo Montero de Palacio y la actriz y cantante Charo Reina. Moderados por David Felipe Arranz, reflexionarán sobre el papel del arte como herramienta para visibilizar la soledad y generar espacios de acompañamiento.

La creadora de contenido Dámaris Pilgrim y el divulgador Enric F. Gel darán comienzo a las actividades del viernes a las 19.00 horas. En un encuentro dirigido por Sergio Gutiérrez Manjón se analizará cómo las comunidades digitales pueden ofrecer apoyo y sentido de pertenencia en entornos mediados por pantallas.

Los filósofos Eduardo Infante y Miguel Ángel Quintana Paz conversarán desde las 20.00 horas, en una mesa moderada por Josefa Ros, sobre la incidencia de la polarización social y el clima de confrontación pública en la percepción de aislamiento.

Y la edición 2025 del festival concluye el sábado, 22 de noviembre, desde las 13.00 horas, con una conversación entre el filósofo Carlos Javier González Serrano y la poeta Raquel Lanseros, moderada por Josefa Ros. La sesión abordará la soledad voluntaria como espacio de reflexión y conocimiento propio.