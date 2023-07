Expertos destacan el potencial de Málaga en la "economía estratégica" de la microelectrónica

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación General (Fguma), llegan a su recta final con una variada oferta en sus sedes de la capital, donde este jueves se ha destacado el potencial de Málaga en la "economía estratégica" de la microelectrónica; se han abordado los retas del sistema penitenciario, y se ha contado con las conferencias magistrales de la psicóloga Lorena Gascón y la escritora Aroa Moreno.

En cuanto a microelectrónica, el director general del Parque Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera, y el vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la UMA, Javier López, han inaugurado 'Microelectrónica, hacia una nueva economía estratégica', dirigido por el propio Romera, y que se desarrolla en el espacio de emprendimiento The Green Ray los días 13 y 14 de julio.

En su apertura, Romera defendió que Málaga está experimentando "un renacimiento tecnológico en el campo del diseño y fabricación de microchips", con la participación tanto del sector público como privado, que se concreta en programas en los que están presente el Parque Tecnológico de Andalucía, la UMA y el Instituto Ricardo del Valle de Innovación.

Según Romera, este marco se ha visto fuertemente respaldado por la financiación de la Comisión Europea para el proyecto de un centro de diseño de microchips en Málaga, con una inversión de 120 millones de euros. "Este centro ubicado en el PTA posicionará a Málaga en un lugar destacado en Europa al ofrecer una combinación avanzada de chips y encapsulados", añade.

En el mismo sentido, Javier López ha hablado sobre la problemática en la cadena de suministro de la industria de la microelectrónica: "Europa se enfrenta a un problema de soberanía estratégica y de negocio, ya que consume el 24% de los semiconductores fabricados a nivel mundial, pero solo genera entre el 9 y el 11% del valor agregado total".

Con este curso se pretende repasar y confirmar como la microelectrónica en general y los semiconductores en particular son una de las industrias clave para el crecimiento sostenible de las economías, a la vez que dar a conocer, la estrategia que se está desarrollando para situar a Andalucía como referente en el sector.

CAMBIO CLIMÁTICO

De otra parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha participado en el curso de la UMA "Los factores ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas y el deporte", que cuenta con la colaboración de Unicaja Banco, con una conferencia sobre las políticas de cambio climático.

"Negar la realidad de ninguna de las maneras oculta esa realidad, la adaptación no es solo una obligación, es la única oportunidad que tenemos para garantizar a la ciudadanía un planeta en el que vivir", ha afirmado al mismo tiempo que ha añadido que esta adaptación forma parte del eje central del conjunto de los gobiernos de la UE.

En relación con la sequía que se sufre en algunos territorios ha manifestado que la inmensa mayoría de las administraciones hace tiempo que trabaja en el ámbito de la adaptación de la gestión del ciclo del agua a una realidad en la que, desde las últimas décadas, este recurso es decreciente.

Morán ha explicado que toda la planificación hidrológica que se hace va en la línea de gestionar mejor el recurso y racionalizar sus usos: "Las prioridades han de ser el abastecimiento a la ciudadanía y los usos ambientales; los recreativos, los campos de golf* deben quedar en el último lugar a la hora de abordar la distribución equitativa justa del agua".

TALENTO FEMENINO

El auditorio del Museo Picasso ha acogido los encuentros previstos dentro de "Inteligencia de futuro: talento femenino", que, bajo la coordinación de Nuria Rodríguez, ha propiciado sendas charlas con la psicóloga Lorena Gascón y la escritora Aroa Moreno.

Gascón, que divulga su trabajo en redes sociales bajo el sobrenombre de "lapsicólogajaputa" ha desgranado algunas de las claves para entendernos mejor desde el plano psicológico y emocional, unas enseñanzas que ha recogido recientemente en su libro 'Querido cerebro: ¿qué coño quieres de mí?'.

"Muchos influencers venden la idea de que hay que eliminar la ansiedad, la tristeza y otras emociones difíciles, pero lo que hay que hacer es aprender a llevarlos y que nos acompañen. Huir de ello no mejora nuestras vidas", ha señalado.

Precisamente, acerca de su labor divulgativa en redes sociales, las ha definido como una herramienta útil para llegar a mucha gente, aunque ha advertido de ciertos peligros a los que nos exponemos con un uso desmesurado de ellas. Por ello, la psicóloga ha defendido su particular estilo cómico como método eficaz para que el mensaje cale más entre su audiencia.

Por su parte, la escritora Aroa Moreno, autora de títulos como 'La bajamar' y 'La hija del comunista', ha profundizado en el papel de las mujeres, grandes protagonistas de sus relatos, como transmisoras de conocimiento y memoria de unas generaciones a otras.

Al hilo de esto, ha defendido la importancia de que en la literatura contemporánea haya más autoras y personajes femeninos, para crear referentes con las que la sociedad pueda sentirse identificada. "Ahora se habla del boom de la literatura hecha por mujeres, pero todavía seguimos siendo menos: se nos publica menos, somos menos en la Academia, ganamos menos premios y, sobre todo, no acabamos de formar parte del canon literario, que sigue siendo de los hombres", ha expuesto.

Asimismo, ha repasado algunas de las temáticas que más le interesan a la hora de asumir su proceso creativo, como la familia y las relaciones personales, y ha valorado, como resumen, la contribución de la producción literaria al diálogo social y político.

SISTEMA PENITENCIARIO

Carlos García, exdirector general de Instituciones Penitenciarias y autor de la Ley orgánica General Penitenciaria, durante su participación en el Curso de Verano "Los retos del sistema penitenciario en la actual sociedad" organizado por la Fundación General de la UMA en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, ha afirmado que las cifras de reincidencia han bajado a un quince por ciento, por lo que "estamos a un nivel incluso inferior al europeo".

En esta línea, García ha añadido que esta tasa es producto de alternativas como los Centros de Inserción Social (CIS), la utilidad de los permisos de salida y todos los beneficios de la Ley penitenciaria.

INFLUENCER Y CREADOR DE VIDEOJUEGOS

José Enrique Pérez --Jota Lol o Jota Guinsoo-- ha narrado su experiencia como 'influencer' y creador de videojuegos en los Cursos de Verano de la UMA, donde ha comenzado el seminario "El videojuego y la creación de contenido al debate: una industria fascinante y estresante a la vez".

Se ha referido a la consolidación de la profesión de influencer dentro de los nuevos trabajos de la era digital, una ocupación que nace en muchos casos, según ha relatado, como hobby y que acaba convirtiéndose en una tarea a tiempo completo a base de dedicación.

No obstante, el 'gamer' ha admitido dificultades para alcanzar éxito y proyección de futuro como dedicación laboral. "No es una tarea sencilla, de hecho, yo actualmente me estoy dedicando a otras cosas porque mantenerte en la cima tanto tiempo es bastante difícil", ha aportado.

"Emprender desde abajo es un camino complejo y hay que tener cuidado de no venirse muy arriba. A la hora de hacer un videojuego, hay que ser realista. No puedes crear el próximo 'Fornite' ni el nuevo 'League of Legends' desde cero. Tienes que saber dimensionar tu proyecto para que no te coma una producción enorme", ha confesado.