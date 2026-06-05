Expertos y entidades abordan los retos y oportunidades de la gestión sostenible de los biorresiduos - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social La Noria y Málaga Viva de la Diputación de Málaga han celebrado este viernes la jornada 'Biorresiduos, normativa y futuro: creando valor y empleo', un encuentro que ha reunido a administraciones públicas, personal técnico, universidades, entidades sociales, profesionales del ámbito ambiental y agrícola, empresas y ciudadanía para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que plantea la gestión de los biorresiduos en el actual contexto normativo.

Además, ha contado con la colaboración de la Fundación Alsore y Composta en Red. La jornada se ha desarrollado coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y ha servido para analizar cómo la nueva normativa europea y estatal en materia de residuos, especialmente la Ley 7/2022, está impulsando la implantación de sistemas de recogida separada de la fracción orgánica y favoreciendo modelos más sostenibles basados en la prevención, la valorización y el aprovechamiento local de los recursos.

Durante la inauguración se ha destacado la necesidad de abordar estos cambios desde una perspectiva colaborativa e innovadora, capaz de transformar una obligación normativa en una oportunidad para generar impacto social, empleo verde y desarrollo sostenible en el territorio.

Así, a lo largo de la mañana de este viernes se han compartido experiencias y casos de éxito que están demostrando el potencial de los biorresiduos como recurso estratégico para avanzar hacia modelos de economía circular.

PROGRAMA CENTRADO EN EXPERIENCIAS APLICADAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS

La jornada ha arrancado con la ponencia 'Normativa, Red Estatal de entidades locales por el compostaje descentralizado e impacto social', impartida por Beatriz Martín, representante de Composta en Red, quien ha abordado el contexto normativo actual y el papel que desempeñan las entidades locales en la implantación de modelos descentralizados de compostaje con impacto social y ambiental.

A continuación, Nieves Gómez, de Hyla Formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos, ha compartido la ponencia 'Retos y caso de éxito: La recogida puerta a puerta de la fracción orgánica en hogares', en la que ha expuesto experiencias prácticas vinculadas a la participación ciudadana y la mejora de los sistemas de recogida selectiva de residuos orgánicos.

Seguidamente, Andrea Cerdán, de Alsore, ha presentado el proyecto GECO, Gestión Colaborativa de Biorresiduos, impulsado desde La Noria, una iniciativa que apuesta por la formación, la digitalización y la replicabilidad de modelos de gestión colaborativa de la fracción orgánica como herramienta para impulsar la bioeconomía local, especialmente en entornos rurales.

Tras una pausa para el networking y la visita a la instalación de compostaje de GECO ubicada en La Noria, la programación ha continuado con la ponencia 'Innovación en el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos de los mercados, dirigida a la producción agroecológica en Senegal', a cargo de José Manuel García, responsable técnico del área de compostaje del Grupo Habitat, y Sara Carvajal, directora de proyectos del Grupo Considera, quienes han mostrado una experiencia de cooperación internacional basada en la valorización de residuos orgánicos y la producción agroecológica.

La jornada también ha contado con la intervención de Verónica Godoy, de Insoagra, que ha ofrecido la ponencia 'Soluciones para la gestión de residuos y financiación de proyectos desde la perspectiva de una empresa Spin-Off', centrada en las oportunidades de innovación y financiación para impulsar iniciativas sostenibles vinculadas al tratamiento y aprovechamiento de residuos.

Con esta jornada, La Noria y Málaga Viva han reforzado su compromiso con el impulso de soluciones innovadoras que contribuyan a afrontar los retos ambientales desde una perspectiva social, promoviendo la colaboración entre administraciones, entidades, empresas y ciudadanía para avanzar hacia territorios más sostenibles, resilientes y generadores de oportunidades.

La I Jornada GECO ha permitido compartir conocimiento, visibilizar experiencias que ya están funcionando y acercar herramientas prácticas para favorecer una gestión más eficiente y colaborativa de los biorresiduos, consolidando el papel de la innovación social como motor de transformación territorial.