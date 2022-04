Expertos internacionales adelantarán en CM Málaga un nuevo tiempo más digital y humano para el sector cultural

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum, ultima su programa de contenidos en el que se darán cita los principales actores, empresas y entidades tractoras de la transformación tecnológica y digital de organizaciones culturales a nivel internacional para impulsar un nuevo tiempo más sostenible, humano y conectado para el sector.

La segunda edición de CM Málaga se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los días 20 y 21 de junio y contará en su inauguración con la participación de Diana Pan, CTO del MoMa (The Museum of Modern Art de Nueva York) y José Luis Vicente, comisario de Sónar +D (Congreso de Cultura Digital y Tecnologías Creativas de Barcelona); además de la conferencia 'Dinamo: arte, arquitectura y algoritmos', a cargo del artista Daniel Canogar.

Bajo el título 'Nuevas Miradas', CM Málaga pone en marcha como uno de los ejes principales de su programa el Simposio Internacional de Museos y Entidades Culturales, que reunirá a voces visionarias en el ámbito cultural procedentes de entidades como el Museo Nacional del Prado, la National Gallery of Art de Washington, el Museo de Arte de Sao Paulo, The National Gallery of Australia o el Stedelijk Museum de Ámsterdam.

Serán siete los 'topics' con los que se pretende repensar las organizaciones culturales en su conjunto y su función e imbricación en una sociedad y cultura en continua conexión. En este sentido, el programa presenta además las tendencias más actuales en digitalización y soluciones innovadoras para el sector.

El simposio está organizado por Fycma, con la dirección de Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora Ygbart y conducido por Ludovic Assemat, jefe de Arte en el British Council.

TEMÁTICAS

La primera temática del simposio analizará cómo las tendencias actuales de la sociedad están remodelando el futuro y la relevancia de museos y organizaciones culturales. Destacan las ponencias de Keir Winesmith, jefe del Área Digital, The National Gallery of Australia, Coautor de 'The Digital Future of Museums'; András Szántó, estratega cultural y consultor especialista en museos e instituciones de arte, además de autor de 'The Future of Museums' o Montxo Algora, director de ArtFutura-Festival de Cultura y Creatividad Digital de Barcelona.

Sarah Sutton, CEO de Environment & Culture Partners, será una de las protagonistas en el panel de debate 'La sostenibilidad en el museo: El museo verde'.

La filosofía del segundo 'topic' pasa por descubrir el potencial no explotado. De las tradiciones del pasado al nuevo museo: edutainment y servicio a la comunidad y más allá. Esta sección contará con las intervenciones de Irini Mirena Papadimitriou, directora creativa de FutureEverything, y Javier Pantoja, jefe del Área de Desarrollo Digital del Museo Nacional del Prado, entre otros.

La tercera temática plantea cómo la autonomía del artista puede contribuir a reorientar la sociedad a través del lenguaje universal del arte, así como el rol de las entidades artísticas en la construcción de las identidades culturales. Así, el simposio contará con Ania Malinowska y Valentina Peri, editoras de 'Data Dating: Love, Technology, Desire', además de la intervención de Charles Esche, director del Van Abbemuseum, de Eindhoven.

El cuarto eje temático expondrá los métodos y tecnologías para llegar a públicos cercanos (lugar) y lejanos (virtual) a través de la participación de expertos como Darija Kalkan, directora de Marketing y Comunicación del Stedelijk Museum de Ámsterdam o Henrik Svalheim, director de Administración del Munch Museum en Oslo. Se incluye el panel de debate 'Por un trabajo en red eficaz. La experiencia profesional' y dos casos de estudio sobre proyectos PICE e inteligencia artificial a cargo de Acción Cultural Española.

También destaca en esta sección la mesa de debate '¿Cómo pueden los datos ayudar al sector cultural a crear valor?', que modera Nuria Rodríguez Ortega, catedrática y directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga.

En el quinto campo, el certamen examinará el papel del pensamiento creativo y la resolución de problemas a través de la diversidad y la inclusión. Participarán Yannick Hofmann, director artístico en el intelligent.museum project ZKM /Centro para el arte y medios de comunicación de Karlsruhe; Cecilia Prei, especialista en comunicación e investigadora asociada del ZKM /Hertz-Lab de Karlsruhe y María Inés Rodriguez, Curadora-Adjunta de Arte Moderno y Contemporáneo en el Museo de Arte de Sao Paulo.

La sostenibilidad financiera y las nuevas estrategias de desarrollo y expansión protagonizarán la sexta parte de la agenda a través de ponentes como de Olga Tykhonova, jefa de Desarrollo Estratégico de Museum Booster, o Maurice Davies, asociado de la entidad Cultural Associates Oxford. Este apartado contará demás con el análisis de casos prácticos a cargo del Basque District of Culture and Creativity y de la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

El simposio cierra su programa adelantando el futuro del museo híbrido y su camino hacia la construcción de experiencias virtuales sugerentes con las conferencias de Rebecca Bailey, directora del programa 'Hacia una Colección Nacional' del Consejo de Investigación de Artes y Humanidades, Histórico Medio Ambiente de Escocia; y de Iñaqui Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Así, el certamen analizará cómo los nuevos entes culturales y artísticos pueden contribuir al desarrollo y vertebración de una sociedad en constante cambio, a través del lenguaje digital, y pondrá sobre la mesa la necesidad de redefinir las nuevas funciones de los museos y el nuevo consumo cultural, en un contexto de tecnologización avanzada.

CM Málaga, organizado por Fycma y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, con el apoyo de Diario Sur, tiene al Ministerio de Cultura y Deporte, al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial y a Acción Cultural Española como 'partners institucionales'. Eulen Art, Acciona Cultura, Fundación Unicaja y MuseumMate actúan como 'golden partners'; Gnoss es partner tecnológico.

Son entidades colaboradoras la Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades); la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA), Andalucía Emprende y la Fundación Pública Andaluza (Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo).

También están la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, la Asociación Española de Museólogos, Hispania Nostra, el British Council, la Cámara de Comercio de Perú en España, Elektrart, eNEM, Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera (Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior), Factoría de Arte y Desarrollo, Finnova, y Gestores Culturales de Andalucía.

Asimismo, están ICOM (Consejo Internacional de Museos), el Polo Nacional de Contenidos Digitales, Centro de Ciencia Principia, la Red de Museos y Estrategias Digitales, la Universidad de Málaga, la Federación Española de Amigos de los Museos, Apuntes de Arte, la Fundación Rafael Pérez Estrada, la Fundación ILAM, la Federación Estatal de Profesionales de la Gestión Cultural, así como YGBART Advising and Management.