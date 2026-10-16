Expertos de Vithas abogan por el abordaje integral e individual de la menopausia para un bienestar físico y emocional

Archivo - Especialistas de Vithas sobre el abordaje integral e individual de la menopausia. - VITHAS - Archivo

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de los hospitales Vithas en Andalucía han puesto de manifiesto la necesidad de acompañar a las mujeres en la etapa de la menopausia a través de un abordaje médico integral, individualizado y preventivo con el fin de lograr y mantener un bienestar físico, pero también emocional.

Así lo han señalado en un comunicado desde Vithas, con motivo de la celebración el próximo domingo, 18 de octubre, del Día Mundial de la Menopausia, que, señalan, "lejos de ser una enfermedad, constituye una transición fisiológica natural caracterizada por el descenso en la producción de estrógenos, progesterona y testosterona, cuyos efectos pueden condicionar de forma significativa el bienestar físico, psicológico y la calidad de vida.

Para dar respuesta a estos cambios, especialistas del Hospital Vithas Málaga, Vithas Xanit Internacional, Vithas Sevilla, Vithas Almería y Vithas Granada destacan las principales claves clínicas para vivir este periodo con salud y plenitud.

Desde el punto de vista ginecológico, la menopausia debe abordarse "de forma personalizada, teniendo en cuenta no solo la sintomatología, sino también el estado de salud global, los antecedentes y el impacto diario en cada paciente".

"La menopausia no es una enfermedad, sino una etapa más de la vida de la mujer, pero los cambios hormonales que la acompañan pueden provocar síntomas que afectan de manera importante a su bienestar físico y emocional", ha explicado la doctora Emilia Villegas, jefa de la Unidad de Ginecología y Obstetricia de los hospitales Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional.

Por ello, considera fundamental realizar una valoración ginecológica que permita identificar las necesidades de cada mujer y establecer cuando sea necesario medidas terapéuticas y preventivas adaptadas a su situación. "Nuestro objetivo debe ser acompañar a cada una en esta etapa, con información, prevención y opciones de tratamiento cuando los síntomas interfieren en su día a día", subraya.

La perimenopausia o transición menopáusica es una fase progresiva en la que comienzan a producirse alteraciones en la función ovárica y en el patrón menstrual. Puede iniciarse varios años antes de la última regla y sus manifestaciones iniciales suelen confundirse con el estrés o la fatiga, según ha explicado el doctor Miguel Aragón, ginecólogo y experto en menopausia del Hospital Vithas Almería.

"El primer signo suele ser un cambio en el patrón de las reglas, los ciclos pueden volverse más cortos, largos o irregulares, con sangrados más escasos o abundantes. También pueden aparecer sofocos, sudores nocturnos, alteraciones del sueño, cambios de ánimo, ansiedad, dificultades de concentración, cansancio, disminución del deseo sexual y síntomas genitourinarios, como sequedad vaginal o molestias urinarias", ha dicho.

A partir de los 45 años, el diagnóstico suele realizarse mediante la historia clínica y la exploración física. "Consultar con el médico de familia, la matrona o el ginecólogo permite valorar los síntomas, descartar otras causas y plantear medidas o tratamientos adaptados a cada mujer", añade el facultativo.

Uno de los riesgos silentes más relevantes asociados a la pérdida de estrógenos es el deterioro de la densidad ósea y la posterior aparición de la osteoporosis. Tal y como expone el doctor Alberto Ruiz Román, reumatólogo del Hospital Vithas Sevilla, "la deficiencia de esta hormona rompe el equilibrio normal del remodelado óseo, acelerando drásticamente la pérdida de masa ósea y favoreciendo el deterioro de la microarquitectura del esqueleto".

Esta alteración, han apuntado desde Vithas, afecta de forma preeminente a las mujeres posmenopáusicas, registrando una prevalencia en España del 22,5% entre las mujeres a partir de los 50 años, según la Sociedad Española de Reumatología (SER), lo que incrementa la incidencia de fracturas por fragilidad.

Para su detección precoz, el especialista de Vithas Sevilla señala que "algunos signos que pueden alertar de fracturas vertebrales no diagnosticadas son la pérdida de estatura, el dolor óseo persistente o la hipercifosis, entre otros".

ABORDAJE MÉDICO, CALIDAD DE VIDA Y OPCIONES TERAPÉUTICAS

Por su parte, la coordinadora de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vithas Granada, la doctora Amelia Vizcaíno, incide en que la vivencia de esta etapa es sumamente heterogénea y que el descenso hormonal no debe llevar a resignarse ante las molestias. "La menopausia es un proceso natural que comienza con la disminución de la producción hormonal", ha reiterado.

Al respecto, ha apuntado que "cada mujer vive la menopausia de una manera diferente: algunas presentan pocos síntomas o incluso ninguno, mientras que otras pueden experimentar un impacto significativo en su vida personal, familiar o laboral", al tiempo que ha subrayado que "no debemos asumir estos cambios como inevitables".

Así, ha asegurado que actualmente existen tratamientos "eficaces y personalizados, tanto hormonales como no hormonales, que contribuyen a restablecer el bienestar y a prevenir complicaciones cardiovasculares u óseas a largo plazo".

Ante este panorama, los facultativos de los centros Vithas en Andalucía coinciden en que la información rigurosa, la prevención y la consulta a tiempo con los especialistas constituyen los pilares esenciales para afrontar la menopausia con seguridad y plenitud.