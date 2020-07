Expertos de Vithas Málaga informan de que efectos psicológicos son una de las principales secuelas de pacientes COVID

MÁLAGA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de Vithas Málaga han adelantado que una de las principales secuelas que están detectando en las personas que han sufrido coronavirus son los efectos psicológicos.

Según la doctora Sánchez Simonet, jefa del servicio de medicina interna del Hospital Vithas Málaga, "los principales efectos psicológicos vienen motivados principalmente por la dureza de haber estado aislado en su casa o en el hospital".

Por su parte, María Cóndor, psicóloga de Vithas Málaga especifica que "entre los efectos adversos de la COVID-19, uno de los más temidos y del que hay poca evidencia, es el impacto en la salud mental, ya que existen indicios de que el aislamiento tiene consecuencias psicológicas a corto y a largo plazo, principalmente por el aumento de estrés".

Sánchez Simonet ha recordado también que, durante esta pandemia, todos los ciudadanos han padecido el aislamiento derivado del confinamiento.

"Los niños que no han jugado con otros niños, los abuelos que no han visto a sus nietos, personas mayores que han sentido la soledad de no poder salir de casa... Somos seres sociales y en esto nos va la felicidad, por eso al privarnos de estas relaciones nos acercamos con facilidad a la depresión y tristeza", ha declarado la doctora, quien ha añadido que "tendemos a ser más solidarios y a tener un mayor sentimiento de cohesión social porque todos sentimos lo mismo".

Con respecto a los niños, aunque existe poca evidencia sobre el impacto socio-psicológico que ha tenido el confinamiento en la población infantil, María Cóndor matiza que "es notable el incremento de ansiedad, estrés postraumático..., manifestándose en forma de pesadillas, rabietas, dificultades para dormir, preocupación y miedo a todo lo relacionado con la muerte, irritabilidad, recuerdos o flashbacks que les llegan a invadir".

"Es muy importante tener en cuenta la aparición de nueva sintomatología en los niños, como por ejemplo los síntomas compatibles con Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT) para poder consultar con el especialista", ha recomendado la psicóloga.

Para intentar paliar esta situación, cuando empezó la crisis del COVID-19, los hospitales del Grupo Vithas desarrollaron un plan de seguimiento y acompañamiento para las personas que se encontraban aisladas. Se trata de un plan de humanización que comienza con acciones a la llegada del paciente al hospital, entregándole una carta de bienvenida, emotiva y motivadora, en la que se le explica que no va a estar solo en la lucha contra la enfermedad.

Detalles como facilitarles un móvil para realizar llamadas o videollamadas a sus familiares, entrega de pasatiempos, mandalas o acceso gratuito a un kiosco digital, así como wifi o televisiones gratuitas son algunas de las iniciativas que se incluyen también en este plan.

