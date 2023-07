La exposición fotográfica 'Caminos de Hierro' llega a la estación de Málaga María Zambrano

Fotografía Eduardo Rivas 'Love on the way' expuesta en 'Caminos de Hierro’, que llega a la estación de Málaga María Zambrano

MÁLAGA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de Málaga María Zambrano acoge desde este miércoles y hasta el 31 de julio la exposición con las obras premiadas y seleccionadas en la 31 edición del concurso fotográfico 'Caminos de Hierro' organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

La muestra está formada por 59 fotografías originales y 112 en formato digital que reflejan diferentes visiones personales del amplio mundo del ferrocarril, plasmadas en sus obras por fotógrafos internacionales.

La exposición itinerante es fruto de la selección realizada entre las 2.260 obras presentadas al concurso --898 fotografías individuales y 159 series-- por 1.057 autores de 62 países, entre ellas 427 de autores jóvenes.

Entre las fotografías expuestas, destacan las siete obras premiadas:

'Love on the way', de Eduardo Rivas Muñoz, que obtuvo el primer premio;

el segundo premio, 'Donde habita mi memoria', de Antonio Gutiérrez Pereira; y The parallel journey', de Jahid Alam Apu (Bangla Desh), que ha obtenido el Premio Autor Joven.

También los cuatro accésits, para 'Who owns the fish', de Hadijanto Budiman (Indonesia); 'Sunflower', de Levent Ates (Turquía); 'Señalistas', de Juan Carlos Alamo Alamo; y 'Andén', de Diego Pedra Benzal. Y mención especial del jurado por el 175 aniversario del ferrocarril en España, que se celebra en 2023, para 'Vías', de Blanca Barroso González.

En esta trigésimo primera edición de 'Caminos de Hierro' han participado 95 fotógrafos de Andalucía, de los cuales, once son de Málaga. Las obras de 17 fotógrafos andaluces resultaron preseleccionadas y se pueden ver en versión digital en la exposición (de ellos, dos son malagueños: María Teresa Santos Maraver, 'Sin título' y Diego Fernández Campos, con 'Slow train coming').

También resultaron finalistas cinco andaluces con fotos en papel, que se exhiben en la muestra, uno de los cuales, el ubetense Juan Carlos Álamo, se llevó un accésit.

EXPOSICIÓN ITINERANTE

Después de Málaga, y tras haber pasado por el madrileño Palacio de Fernán Núñez, sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y por la estación de Adif en Cáceres, la siguiente parada de la exposición itinerante será la estación de Murcia del Carmen.

La muestra 'Caminos de Hierro' forma parte del 'Programa Estación Abierta Adif', una iniciativa que tiene entre sus objetivos potenciar las estaciones como espacios de encuentro, cultura y difusión de valores, siempre bajo criterios de responsabilidad social y sin fines comerciales.

'CAMINOS DE HIERRO'

El concurso de fotografía 'Caminos de Hierro' fue creado en 1986 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para fomentar y promocionar la fotografía relacionada con el ferrocarril. Desde entonces han participado en él más de 36.000 fotógrafos, con más de 80.000 fotografías, procedentes de todo el mundo. Desde este certamen se apoyan las nuevas tendencias fotográficas y la participación de autores jóvenes.

El concurso ha supuesto para la Fundación el Premio Nacional de Fotografía, en la categoría de mecenas, otorgado por la Confederación Española de Fotografía en 1997. Los premios se han convertido en uno de los certámenes más prestigiosos, a nivel nacional e internacional.