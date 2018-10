La exposición 'Plastihistoria de la música' realiza un recorrido ameno y educativo por esta disciplina

Publicado 28/09/2018 14:00:39 CET

Las salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga exhiben hasta el próximo mes de noviembre la exposición 'Plastihistoria de la música', un recorrido ameno y educativo por la música, sus intérpretes y compositores como principales protagonistas.

La concejala de Cultura, Gemma del Corral, ha inaugurado la muestra en un acto en el que se ha realizado una breve intervención musical, con obras de distintas épocas para ilustrar musicalmente la exposición, interpretadas por el Trio Srynx (violin: Lavinia Curt; flauta: Laura Fitzsimmons, y violonchelo: Maria Dolores Romero) que han interpretado las piezas Aire de la Suite en Re de J. S. Bach; Minueto de La Serenata Nocturna, de Mozart; y All you need is love, de McCartney y Lennon. También ha asistido un grupo de escolares del CEIP Eduardo Ocón.

'Plastihistoria de la música' es un nuevo proyecto expositivo de Fundación Educa, que desde sus inicios ha apostado por la educación y la formación, habiendo optado por exposiciones educativas elaboradas en plastilina. Este es su tercer proyecto, tras 'Plastihistoria de la Humanidad' y 'Plastihistoria de la ciencia', que han recorrido muchas capitales españolas.

La muestra realiza un itinerario educativo con matices divertidos a lo largo de la historia de la música. Así, queda patente que durante la prehistoria la música servía como vínculo o comunicación con lo divino. Los hallazgos de instrumentos musicales elaborados a partir de huesos u otros materiales revelan que la música ha existido desde siempre.

Desde la fanfarria de los ejércitos romanos, el canto gregoriano, la aparición de instrumentos cada vez más elaborados hasta los modernos sintetizadores como principales protagonistas de la música disco dan una idea de lo compleja y variada que ha sido la música a lo largo de los siglos.

Las motivaciones, las emociones y sensaciones, el por qué y para qué de la música como forma de expresión la han convertido en el arte que es hoy día, han destacado durante la presentación. Además, en la exposición se realiza un recorrido por diferentes géneros musicales como ópera, zarzuela, cine y teatro musical o ballet. También, se representan sus figuras más relevantes como Mozart, Bach, Beethoven o Los Beatles.