Extinguido el incendio de Casares (Málaga) declarado este martes

CASARES (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 9.50 horas de este miércoles el incendio declarado el pasado martes en el municipio malagueño de Casares.
Así lo ha dado a conocer el Infoca en una publicación en su cuenta oficial de 'X' consultada por Europa Press en el que ha actualizado la situación de un incendio que fue controlado en la noche del pasado martes, concretamente a las 23.20 horas.
De este modo, han trabajado en la extinción de este incendio hasta cuatro grupos de bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y dos vehículos autobomba que han conseguido extinguirlo.