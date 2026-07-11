Extinguido el incendio forestal declarado este pasado viernes en Humilladero (Málaga)

Incendio en Humilladero (Málaga). - VÍDEO INFOCA

MÁLAGA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca ha dado por extinguido a las 22,30 horas el incendio declarado en la tarde de este pasado viernes en el término municipal de Humilladero, en la provincia de Málaga.

En contexto, el fuego fue declarado sobre las 18,00 horas de la referida jornada y afectaba a una zona forestal que linda con otra agrícola. Tras varias horas, los efectivos desplegados lograban estabilizarlo a las 1,00 horas de esta madrugada.

De este modo, en la provincia malacitana continúa activo tan solo el incendio forestal de Benahavís, que ha sido controlado en la jornada de este sábado.