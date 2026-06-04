Factoría Echegaray cierra su décima temporada con 'Antígona en Jerusalén' a partir del 18 de junio en Málaga

El equipo de 'Antígona en Jerusalén' - FACTORÍA ECHEGARAY

MÁLAGA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Echegaray prepara la obra 'Antígona en Jerusalén', que se estrenará el próximo 18 de junio en el Teatro Echegaray y con el que "echa la persiana" a su décima temporada.

Se trata de "una experiencia física, sonora y colectiva atravesada por la tragedia", según han informado desde el Teatro en un comunicado.

La directora malagueña Itziar Fernández ha sido la encargada de "estar armando una Antígona contemporánea" a partir de un texto con el que la filósofa y autora Olga Amarís reactualiza la versión de Sófocles del mito.

Fernández ha concebido los ensayos como "un laboratorio de escucha y búsqueda colectiva para plantar en las tablas a una Antígona que ya no pertenece a un solo cuerpo: son cuatro cuerpos atravesando una misma herida".

Alba Selva, Carla Morera, María Luisa Tomás y Olga Zarandieta protagonizan esta apuesta escénica coral, fragmentada y viva. Cuatro intérpretes por las que transcurre toda la tragedia, por cuyas voces se fragmentan y circulan todos los personajes.

Se trata de una acción construida desde el teatro más físico y en la que la sonoturgia --la dramaturgia del sonido, que firma María Luisa Tomás-- se crea en el momento y subraya en tiempo real el desarrollo narrativo.

En la obra de Sófocles, Antígona fue enterrada viva por querer sepultar a su hermano. En el texto de Amarís a quien desea enterrar es a su hermana Ismene. Y no regresa a Tebas, sino a una Jerusalén arrasada, cargada con dos cubos de tierra con los que cruzar la frontera para inhumar a su hermana palestina.

Amarís reactualiza así la figura de la heroína tebana, la inserta en el conflicto actual entre Israel y Palestina y apela a la universalidad de la tragedia de una guerra, con alusiones expresas a bombardeos de hospitales, a matanzas en festivales de música y en suma a atávicos enfrentamientos.

La protagonista representa la voluntad irrefrenable de hacer justicia en este mundo. "No quiere ser una heroína, pero se enfrenta en 'Antígona en Jerusalén' a varias fuerzas que se le oponen: a la rabina --la religión que ahorca, la moral, la asfixiante cultura dominante--, a Eurídice --la pena que paraliza, la imposibilidad de seguir adelante, el pasado que no deja avanzar-- y al soldado --la violencia del estado--", explica su autora.

Jorge Colomer compone la iluminación y María Beltrán es la ayudante de dirección de un montaje que permanecerá en cartel hasta finales de junio.

'Antígona en Jerusalén' se representa en el Teatro Echegaray los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de junio. Las entradas tienen un precioa de 15 euros, con oferta de dos entradas por una en todos los pases.