Factoría Echegaray da voz en 'Conserveras del tiempo' a las trabajadoras que levantaron el país en la Transición

Inma Caballero (papel de Carmen), Virginia DeMorata (Mariluz), Juan Fleta (autor y director), Alejandra Cid (Antonia), Magda Salinas (Isabel) y María Beltrán (ayudante de dirección) posan en un descanso de los ensayos. - PROCULTURA

Factoría Echegaray da voz a las trabajadoras que levantaron el país en el final de la dictadura y la Transición en 'Conserveras del tiempo', el primer montaje de su décima temporada.

Juan Fleta dirige para la productora municipal su premiado texto, una inmersión en el conflictivo clima laboral y social de 1975, en los estertores del franquismo, desde la mirada de cuatro mujeres empleadas en una conservera de atún del sur de España.

Inma Caballero, Alejandra Cid, Virginia DeMorata y Magda Salinas protagonizan la obra, que se estrena el jueves 19 de febrero en el Teatro Echegaray y permanecerá en cartelera hasta el sábado 28 de dicho mes.

'Conserveras del tiempo' conecta con historias y testimonios de mujeres vinculadas a las fábricas de pescado de Andalucía, como las que hubo en las almadrabas de Cádiz o en Málaga en la zona de El Perchel, y al pasado industrial y portuario de nuestro país y nuestra costa.

Virginia DeMorata y Magda Salinas encarnan a las hermanas 'Mariluz' e 'Isabel', madre de dos hijos responsable y sumisa la primera y rebelde e impulsiva la más pequeña. Ambas trabajan en la fábrica con la alegre y dicharachera 'Antonia' (Alejandra Cid) y la encargada y enlutada 'Carmen' (Inma Caballero), cuatro mujeres que comparten duras jornadas marcadas por el silencio y la repetición cuya rutina se ve alterada por una quinta figura, 'La Nena', que activa un proceso de conciencia, memoria y rebelión colectiva, han señalado en un comunicado.

El XIII Certamen Jesús Campos de Textos Teatrales 2025 premió 'Conserveras del tiempo' por su "acertado enfoque de la memoria democrática con perspectiva de género", así como por el "alcance universal" de una historia arraigada en Andalucía.

La obra fue posteriormente seleccionada en el III Foro de Igualdad y Creación de AAEE y Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Junta de Andalucía) y figuró en MADferia como propuesta relevante de creación contemporánea.

Todos estos reconocimientos recalcan el valor de la creación de Juan Fleta al conjugar memoria histórica, trabajo femenino y tejido social en este homenaje a las mujeres que sostuvieron fábricas y hogares en los años finales del franquismo.

El autor y director articula la obra "como una metáfora viva de la almadraba: un entramado de redes históricas, políticas, sociales y afectivas que condicionan las vidas de las protagonistas" y que no casualmente se entrelazan en una fecha clave, 1975, el año de la muerte de Franco, el inicio de la Transición y el Año Internacional de la Mujer.

Jorge Colomer ilumina un espacio escénico diseñado por el propio Fleta y dominado por redes de pesca y lámparas que funcionan como boyas náuticas y luces industriales. María Luisa Tomás firma un espacio sonoro que reinventa el folclore popular andaluz y el lenguaje oral para impregnar la puesta en escena de una ambientación entre costumbrista y contemporánea, simbólica y poética.

La ayudante de dirección, María Beltrán, y el equipo técnico habitual de Factoría Echegaray completan el grupo de trabajo que está preparando Conserveras del tiempo.

Las entradas para las seis funciones de 'Conserveras del tiempo' están ya a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de dos entradas por uno en todos los pases. Conserveras del tiempo se pondrá en escena en el Teatro Echegaray los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 febrero de 2026.

FACTORÍA ECHEGARAY

Factoría Echegaray es una iniciativa de Málaga Procultura con la que se producen obras escénicas desde la temporada 2016-17, que presenta Unicaja Banco y de cuya producción ejecutiva se encarga la compañía Stroke114. La productora municipal montará tres obras en su décima temporada. A 'Conserveras del tiempo', de Juan Fleta le sucederán 'Tramontana', de Juanma Romero Gárriz, y 'Antígona en Jerusalén', de Olga Amarís.

Las tres obras comparten un trasfondo sociopolítico. En' Antígona en Jerusalén', Olga Amarís reactualiza la tragedia de Sófocles para sumergirse en el conflicto entre Israel y Palestina; Juan Fleta ubica su 'Conserveras del tiempo' en la España de 1975 en una envasadora de atún de Andalucía desde el punto de vista de las trabajadoras, y 'Tramontana', de Juanma Romero, se ubica en una playa junto a un faro a la que llegan cientos de miles de refugiados.