Factoría Echegaray estrena este jueves en Málaga 'Antígona en Jerusalén', una aproximación coral y fragmentada al mito

Los personajes de 'Antígona en Jerusalén' circulan de manera fragmentada por las cuatro intérpretes de la obra. - CARMEN TEXEIRA/ FACTORÍA ECHEGARAY

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray estrena este jueves 'Antígona en Jerusalén', una aproximación coral, fragmentada y viva al mito que Sófocles inmortalizó en su célebre tragedia. Estará en cartel hasta el sábado 27 de junio.

La directora malagueña Itziar Fernández ha armado una "Antígona contemporánea, una verdadera experiencia física, sonora y colectiva", a partir de un texto con el que la filósofa Olga Amarís ha reactualizado la obra del poeta griego, según han explicado desde la organización en un comunicado.

Alba Selva, Carla Morera, María Luisa Tomás y Olga Zarandieta protagonizan esta apuesta escénica "nada convencional". La directora ha concebido los ensayos como "un laboratorio de escucha y búsqueda colectiva para plantar en las tablas a una Antígona que ya no pertenece a un solo cuerpo: son cuatro cuerpos atravesando una misma herida".

Cuatro intérpretes por las que transcurre toda la tragedia, por cuyas voces se fragmentan y circulan todos los personajes. Una acción construida desde el teatro "más físico" y en la que la sonoturgia --la dramaturgia del sonido, que firma María Luisa Tomás-- se crea en el momento y subraya en tiempo real el desarrollo narrativo.

En la obra de Sófocles, Antígona fue enterrada viva por querer sepultar a su hermano. En el texto de Amarís a quien desea enterrar es a su hermana Ismene. Y no regresa a Tebas, sino a una Jerusalén arrasada, cargada con dos cubos de tierra con los que cruzar la frontera para inhumar a su hermana palestina.

Olga Amarís reactualiza así la figura de la heroína tebana, la inserta en el conflicto actual entre Israel y Palestina y apela a la universalidad de la tragedia de una guerra, con alusiones expresas a bombardeos de hospitales, a matanzas en festivales de música y en suma a atávicos enfrentamientos.

La protagonista representa la voluntad irrefrenable de hacer justicia en este mundo. No quiere ser una heroína. Pero se enfrenta en 'Antígona en Jerusalén' a varias fuerzas que se le oponen: a la rabina --la religión que ahorca, la moral, la asfixiante cultura dominante--, a Eurídice --la pena que paraliza, la imposibilidad de seguir adelante, el pasado que no deja avanzar-- y al soldado --la violencia del estado--.

Jorge Colomer compone la iluminación y María Beltrán es la ayudante de dirección de un montaje con el que se echa la persiana a la décima temporada de Factoría Echegaray.

'Antígona en Jerusalén' se representa en el Teatro Echegaray los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de junio y el precio de las entradas es de 15 euros, con oferta de dos entradas por una en todos los pases.

SINOPSIS DE 'ANTÍGONA EN JERUSALÉN'

La obra reactualiza la figura tebana de Sófocles para acercarse al conflicto actual entre Israel y Palestina. En la universalidad de la tragedia de una guerra, la propuesta parte de una Antígona que recorre las calles de una Jerusalén en ruinas con dos cubos de tierra para cruzar la frontera y enterrar el cadáver insepulto de Ismene, su hermana palestina.

"Antígona en Jerusalén apareció ante nosotras como aparecen algunas preguntas importantes; sin previo aviso y sin una única forma posible de ser atravesadas. Desde el inicio, sentimos la necesidad de acercarnos a la obra desde el cuerpo, la música y el grupo", ha explicado su directora.

La propuesta se construye así desde la hibridación entre la palabra, el ritmo, la respiración y unos cuerpos que atraviesan distintas capas, estados y contradicciones a lo largo del viaje.

"Más que representar una tragedia, nos interesaba habitarla. Preguntarnos qué ocurre cuando un grupo intenta sostener algo que lo desborda y cómo una figura como Antígona continúa apareciendo hoy como impulso, herida, resistencia y necesidad de avanzar", ha concluido.